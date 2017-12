La Juventus assure l'essentiel contre l'AS Roma pour rester au contact de Naples

La Juve a tenu bon. Ce fut difficile jusqu'à la dernière seconde mais les Turinois ont su s'imposer face à l'AS Roma dans le choc de la 18e journée de Serie A (1-0), samedi. Un but de Mehdi Benatia et une grosse débauche d'énergie ont permis aux Bianconeri de réaliser une belle opération pour consolider leur deuxième place du classement après la défaite de l'Inter, troisième, devant Sassuolo (1-0). La Roma, elle, a loupé l'occasion de grimper sur le podium.

La Louve confirme sa baisse de régime après son élimination surprise en Coupe d'Italie face au Torino en milieu de semaine (1-2). Car cette fois, le coach romain Eusebio Di Francesco a bien aligné son équipe type mais ses joueurs ont manqué de rigueur dans leur placement et ont été punis sur corner par Benatia qui a d'abord trouvé la transversale après une parade du gardien romain Alisson devant Chiellini puis ouvert le score en suivant sa propre reprise devant des adversaires apathiques (1-0, 19e).

Higuain vendange, Matuidi se blesse, Dybala reste sur le banc

Moins consistants, inspirés et précis que les Turinois, les Romains ont toutefois eu le mérite de faire preuve d'une belle volonté et auraient rapidement pu égaliser sans une superbe intervention de Szczesny devant El Shaarawy (27e). Ce fut le seul tir cadré des visiteurs en première période mais la Juve, clairement plus dangereuse, n'a pas réussi à faire le break.

Higuain s'est montré aussi remuant dans ses appels que maladroit à la finition (54e, 68e). L'excellent Matuidi, lui, a buté sur Alisson (66e) avant de manquer la cible de peu et de se blesser (78e). L'international français a cédé sa place à Marchisio. Dybala, lui, n'a pas quitté le banc des remplaçants. Du coup, la Roma a pu croire en ses chances d'arracher une égalisation heureuse mais Florenzi n'a trouvé que la transversale de Szczesny (80e). A l'autre bout du terrain, Pjanic a fait de même au bout d'un contre mené en solo et les Turinois ont retenu leur souffle dans le temps additionnel (90e+1).

Les Bianconeri et leurs supporters ont même poussé un grand "ouf" de soulagement quand l'impeccable Szczesny a remporté son duel devant Schick (90e+4). Grâce à sa solide défense et à son portier polonais, la Juve enchaîne un huitième match consécutif toutes compétitions confondues sans encaisser le moindre but. La Roma, elle, subit son premier revers à l'extérieur en championnat de la saison.