Paulo Dybala devenu remplaçant à la Juve, c'est grave docteur ?

Si vous allez du côté de Turin dans les prochains jours, vous entendrez certainement parler du cas Paulo Dybala. Relégué sur le banc de la Juventus depuis quelques matches, l'international argentin est discuté de tous, des tifosi aux médias en passant par les acteurs de la Serie A. La question est simple : que se passe-t-il avec l'international argentin ? Pendant que certains évoquent une incompatibilité tactique avec le nouveau schéma de l'entraîneur Massimiliano Allegri, d'autres reprochent à l'international argentin une vie privée agitée. Et dire que cette saison était pourtant bien partie...

Avec 11 buts en 8 matchs de août à septembre, Dybala était en effet parti sur les chapeaux de roues. Depuis, le bilan est simple : la Joya marque un but par mois. Et ce n'est certainement pas le plus inquiétant. Lors des quatre derniers matches, Dybala a démarré sur banc... trois fois. Pis, il n'est même pas entré en jeu lors du choc face à l'AS Rome (1-0) samedi dernier. Il faut dire que dans le 4-3-3 adopté par Massimiliano Allegri, difficile de trouver le poste de Dybala. Avec Cuadrado à droite, Higuain au centre et Mandzukic à gauche, l'entraîneur toscan a trouvé la formule gagnante.

"Mais Paulo n'est absolument pas un problème pour la Juventus. Le problème serait de ne pas l'avoir. En ce moment, c'est juste la façon dont les choses se passent, mais c'est une longue saison, il y a beaucoup de matches et nous aurons besoin de ses buts", précisait toutefois Allegri il y a quelques jours, tentant ainsi de calmer le jeu autour de son joueur. Autant dire que c'est raté.

La mise en garde de Nedved

Mais outre l'aspect purement tactique, certains reprochent également à Paulo Dybala une vie privée bien animée, surtout depuis la séparation de sa compagne "historique" Antonella Cavalieri l'été dernier. "Il a 24 ans et doit prendre conscience qu'il doit faire des sacrifices dans son style de vie. Il doit se comporter comme un footballeur professionnel", lâchait même Pavel Nedved, vice-président de la Juve, le 11 décembre dernier. Les romantiques seront heureux, Dybala est depuis de retour avec son ex petite amie et l'amour coule donc de nouveau à flots. Un élément qui peut faire sourire mais qui pourrait jouer un rôle important pour le joueur argentin et sa stabilité.

Si Paulo Dybala n'est plus au sommet de sa forme, c'est également à cause de sa condition physique précaire selon certains observateurs. "Un préparateur physique m'a récemment dit que la Juventus se porte bien physiquement. Mais les données de l'Argentin ne sont pas les mêmes que celles de ses coéquipiers", expliquait récemment Giuseppe Bergomi, ancien capitaine historique de l'Inter Milan et désormais consultant Sky Sport Italia. Un problème récemment pointé du doigt par Tuttosport, qui conseillait au joueur d'arriver "le premier à l'entraînement" et "repartir le dernier", histoire de montrer à Max Allegri "toute sa volonté de changer la donne."

Vidéo - Allegri : "Dybala doit faire un peu le vide" 00:42

La situation compliquée de Paulo Dybala fait donc du bruit... même à l'étranger. Mardi, le Daily Star annonçait en effet que Manchester United comptait profiter de cette situation pour recruter l'Argentin avec une offre avoisinant les 75 millions d'euros. Du côté de la Juve, un départ de Dybala - qui a prolongé en avril dernier son contrat jusqu'en 2022 - est tout simplement inenvisageable. Une position confirmée par La Gazzetta dello Sport mercredi.

Désormais, Dybala doit inverser la tendance et si possible au plus vite. Pour le dernier match de l'année face à l'Hellas Verone samedi, le numéro 10 de la Juve est annoncé titulaire par la plupart des médias transalpins, l'occasion pour lui de terminer l'année en beauté et de bien entamer 2018. Avec de bonnes résolutions ?