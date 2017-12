Dybala, Balotelli, PSG : les 7 infos mercato qui vous ont échappé ce mardi

Cerezo évoque le cas Griezmann...

C'est l'une des polémiques de ces dernières semaines. Agacé par le comportement du Barça, coupable selon lui d'avoir contacté l'entourage d'Antoine Griezmann sans autorisation, l'Atlético Madrid aurait porté plainte auprès de la FIFA. Une information jamais officiellement confirmée. "Nous ne faisons rien d'autre qu'une chose : défendre l'Atlético. Je pense que nous sommes une équipe sérieuse et responsable. Nous demandons juste qu'on respecte l'Atlético", explique ce mardi Enrique Cerezo, le président des Colchoneros, à AS.

Notre avis : S'il ne le confirme pas directement, Cerezo annonce implicitement avoir déposé plainte contre le Barça après ses agissements dans le dossier Griezmann. Ce qui pourrait forcément avoir des répercussions...

... et celui de Diego Simeone

Mais en plus du cas de l'international français, l'Atlético Madrid devra gérer celui de Diego Simeone. Sous contrat jusqu'en juin 2020, le Cholo est un entraîneur courtisé, et son nom est même souvent annoncé du côté du PSG... "Diego est calme, tranquille. Nous somme très fiers d'avoir ce grand coach. Nous avons sa parole et son engagement concernant la saison prochaine. Il n'y a rien à dire de plus", annonce Enrique Cerezo dans les colonnes de AS.

Notre avis : Si le contrat de Simeone court bien jusqu'en 2020, un départ n'est pas à exclure l'été prochain, lui qui est à l'Atlético depuis 2011...

Diego Pablo SimeoneGetty Images

Dybala vers United ?

Le Daily Star l'annonce en exclusivité ce mardi, Manchester United souhaite recruter Paulo Dybala. Priorité de José Mourinho, l'international argentin de la Juventus est également dans le viseur du Bayern Munich selon le média anglais, habitué aux plus folles rumeurs. Pour convaincre la Vieille Dame de lâcher sa Joya, Manchester United proposerait aux alentours de 70 millions d'euros.

Notre avis : Non, la Juve ne souhaite pas lâcher Dybala l'été prochain. Oui, le joueur traverse certainement sa pire période avec le club du Piémont, en témoigne la perte de sa place de titulaire.

Paulo Dybala (Juventus)Getty Images

N'Zonzi intéresse bien West Ham

Steven N'Zonzi l'a annoncé il y a quelques semaines, il va bel et bien quitter le FC Séville lors du prochain mercato hivernal. Désormais, le milieu de terrain français doit trouver un point de chute... qui pourrait être la Premier League. "Je pense que c’est quelqu’un qui pourrait nous intéresser s’il vient à débarquer sur le marché. Je ne dirais pas cela à propos d’autres joueurs. Il ne joue pas pour certaines raisons à Séville. Mais le club va changer de manager, alors ça va peut-être changer la situation", a révélé David Moyes, le coach de West Ham, dans des propos relayés par le Telegraph. A noter que Steven N'Zonzi a déjà évolué outre-Manche, à Blackburn (2009-2012) puis à Stoke City (2012-2015).

Notre avis : Ce n'est pas un secret, Steven N'Zonzi a une clause libératoire de 30 millions d'euros. Un montant abordable pour un club de Premier League.

Naby Keita vers un départ anticipé ?

Si Liverpool et Leipzig ont déjà un accord concernant le transfert de Naby Keita l'été prochain, le joueur souhaiterait anticiper son départ à cet hiver. Selon les informations de The Express, l’international guinéen de 22 ans est en effet déçu de l'élimination de son club en Ligue des Champions, ce qui le pousse à réclamer un départ dès le mercato hivernal. Ce qui ne devrait pas être du goût des supporters du club allemand...

Notre avis : Puisque tout est déjà bouclé entre Liverpool et Leipzig, difficile d'imaginer les deux clubs revoir leur accord déjà passé.

Naby Këita von RB LeipzigGetty Images

Rivère ferme la porte à Balotelli

Avec 10 buts en 13 matches de Ligue 1 cette saison, Mario Balotelli est tout simplement vital à l'OGC Nice. Problème, le joueur n'a pas écarté l'hypothèse d'un départ cet hiver il y a quelques jours... Alors, l'attaquant italien peut-il réellement quitter la Côte d'Azur dès janvier prochain ? "Non, c’est impossible. Vous connaissez son importance, c’est inenvisageable. Une valeur marchande haute ? Ce n’est pas ce qui nous intéresse pour Mario, mais qu’il continue à porter l’équipe vers le haut. C’est une belle histoire avec lui. C’est réconfortant de voir qu’on ne fait pas que des erreurs", répond Jean-Pierre Rivère, le président niçois, à Nice-Matin.

Notre avis : Balotelli a besoin de Nice, Nice a besoin de Balotelli. Dans tous les cas, SuperMario n'a pas l'objectif de la Coupe du Monde, puisque l'Italie ne sera pas de la partie... Alors, pourquoi partir ?

Arsenal toujours sur les traces de Draxler ?

Si le PSG va très certainement chercher à dégraisser cet hiver, notamment en vue du fair-play financier, Julian Draxler est lui quasi certain de rester au sein du club parisien. Et pourtant, le Sun annonce ce mardi qu'Arsenal est toujours à fond sur ce dossier, au point qu'une offre de 45 millions d'euros est même évoquée. Le tout pour janvier prochain.

Notre avis : Difficile d'imaginer le PSG se séparer de Draxler en plein milieu de saison. Ajoutez à ça la fiabilité du Sun...