Une saison et puis s'en va. Maurizio Sarri, si les rumeurs se confirment, ne sera donc resté qu'un an en Angleterre. Son inconfort outre-Manche serait d'ailleurs l'une des raisons de son exil, écrit Sky Sports News ce samedi, média qui, comme le Guardian, affirme en cette fin de semaine que le départ de l'Italien vers la Juventus Turin est imminent.

Selon ces différentes sources, l'agent de Maurizio Sarri a rencontré les dirigeants de Chelsea vendredi et leur a répété les envies de départ de l'entraîneur de 60 ans. Le bilan de la réunion ? Un accord pour libérer l'ancien coach de Naples de son contrat (il lui reste un an) et ce alors qu'une indemnité de six millions d'euros semblait à l'origine réclamée par les Blues à son futur employeur.

La C1, l'objectif principal

Toujours selon les médias précités, Sarri devrait s'engager pour trois saisons avec les Bianconeri et ce dès la semaine prochaine. Au lendemain du départ d'Eden Hazard vers le Real Madrid, Chelsea serait donc sur le point de perdre un homme important de sa dernière saison, auréolée d'une troisième place en Premier League et d'un succès en Ligue Europa.

Pour le remplacer, le Guardian dresse par ailleurs une liste de cinq prétendants parmi lesquels Laurent Blanc, toujours sans club depuis son licenciement du PSG il y a déjà trois ans. Massimiliano Allegri, pour un éventuel chassé-croisé, Frank Lampard (Derby County), Javi Garcia (Watford) et Nuno Espirito Santo (Wolverhampton) sont également cités par le quotidien anglais.

Si le transfert se confirme, Maurizio Sarri aura pour sa part la lourde tâche de faire passer un palier à la Juventus sur la scène européenne. Championne d'Itaile tous les ans depuis huit ans, la Vieille Dame n'a plus remporté la C1 depuis 1996 (sous Marcello Lippi) et reste sur cinq finales perdues depuis (1997, 1998, 2003, 2015, 2017). La saison passée, malgré l'arrivée en grandes pompes de Cristiano Ronaldo lors du mercato estival, le club piémontais a échoué dès les quarts de finale, battu par l'Ajax Amsterdam (1-1, 1-2). Sacré défi.