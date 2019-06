Cette fois, c'est (vraiment) bouclé. Après des rebondissements à n'en plus finir, le feuilleton Adrien Rabiot a officieusement pris fin ce vendredi. Le milieu de terrain, dont le contrat expire d'ici quelques jours, va rejoindre la Juventus Turin. Comme annoncé par Sky Italia ce vendredi soir, Fabio Paratici, le directeur sportif du club italien, a scellé ce transfert ces dernières heures. Le tout avec un aller-retour express à Paris.

Toujours selon la chaîne transalpine, il ne reste désormais plus que quelques détails à régler. Ensuite, Rabiot deviendra officiellement un joueur "bianconero". Un contrat de quatre saisons l'attend dans le Piémont.

La Juve pense toujours à Ndombele

En parallèle du dossier Rabiot, la Juventus n'a pas totalement abandonné celui de Tanguy Ndombele. Selon nos informations, le club italien a repris les contacts ces derniers jours avec l'Olympique Lyonnais. Même chose pour l'entourage de l'international français. Toutefois, Tottenham garde une longueur d'avance dans ce dossier. Et les Spurs aimeraient boucler sa venue au plus vite.

"Si j’attends encore huit jours, ça va être 80 millions…Tottenham nous a fait une première proposition à 45 millions. Depuis, on a discuté. Il n’y a rien de fait, je peux vous l’assurer. On n’est pas pressé non plus. Combien vaut-il ? Je ne sais pas mais plus que 45 millions", précisait Jean-Michel Aulas, jeudi, à RMC.