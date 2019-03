Serie A : Avec Cristiano Ronaldo au repos, la Juve gagne tranquillement contre l'Udinese (4-1)

Pour la Juventus Turin, ce n'était qu'une formalité de plus. Ce vendredi soir, en ouverture de la 27e journée de Serie A, la Vieille Dame s'est tranquillement imposée contre l'Udinese (4-1), dans son antre de l'Allianz Stadium. En première période, Moise Kean s'est illustré d'un doublé (11e, 39e). En seconde, Emre Can, sur penalty (67e) puis Blaise Matuidi (71e) ont ensuite alourdi l'addition, avant que Kevin Lasagna ne réduise l'écart (84e). Au classement et avec ce match en plus, les Bianconeri accentuent leur avance sur Naples (19 points), en attendant la suite et fin de cette journée, et à quatre jours de leur huitième de finale retour contre l'Atlético en C1.

Toujours aussi irrésistible et invaincue en championnat, la Juventus Turin ne connaît pas le même destin en Ligue des Champions. A quatre jours d'un huitième de finale retour d'une extrême importance contre l'Atlético Madrid, Massimiliano Allegri avait décidé de laisser plusieurs de ses cadres sur le banc, au coup d'envoi. Au repos contre l'Udinese, Leonardo Bonucci (finalement entré avant la demi-heure de jeu, après la blessure d'Andrea Barzagli), Giorgio Chiellini, Mario Mandzukic et surtout Cristiano Ronaldo seront très attendus mardi prochain. Malgré un onze de départ bien remanié, les Bianconeri n'ont pas attendu bien longtemps avant de se mettre en évidence, contre le 15e du championnat.

Kean record, Matuidi buteur

Titulaire à la pointe de l'attaque pour la toute première fois de la saison en Serie A, le jeune Moise Kean a ouvert le score, d'un tir du droit à bout portant, après un centre d'Alex Sandro (11e, 1-0). A la 39e minute, le joueur de 19 ans et 8 jours a inscrit un doublé, d'un pointu du droit, après une récupération du ballon et un départ en contre (39e, 2-0). Kean est ainsi devenu le plus jeune joueur de la Juventus à inscrire un doublé en Serie A, depuis Giuseppe Galderisi (18 ans et 329 jours), en février 1982.

Dans le second acte, c'est la révélation du dernier Euro U19 qui est allée provoquer le penalty, transformé ensuite par Emre Can (67e, 3-0) avant que, dans la foulée, Blaise Matuidi n'achève, de la tête sur un centre de Rodrigo Bentancur, le festival offensif des Bianconeri (71e, 4-0). Le champion du monde français a ainsi inscrit son troisième but de la saison en championnat. En toute fin de rencontre, Kevin Lasagna a sauvé l'honneur (84e, 4-1). Si elle restait pourtant sur deux victoires consécutives, l'Udinese n'a pas réussi à s'exprimer plus que cela (6 tirs contre 17).

Avec une équipe bis, la Juventus Turin a elle marqué quatre buts dans une rencontre de championnat, pour la toute première fois depuis le 7 avril dernier. Désormais, c'est une montagne qui l'attend. A domicile ce mardi, la Vieille Dame va devoir gagner par trois buts d'écart contre l'Atlético Madrid (défaite 2-0 à l'aller), si elle veut voir les quarts de finale de la Ligue des champions. Le but étant de ne pas connaître une élimination précoce, au stade des huitièmes de finale, pour la première fois depuis la saison 2015-2016.