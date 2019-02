Serie A - Inter Milan : Ecarté, Icardi demande des explications

Le feuilleton Icardi connaît un nouvel épisode avec la prise de parole du principal intéressé. Ce jeudi, après avoir été écarté pour le déplacement à Cagliari (le 5e match de suite qu'il va manquer), l'attaquant de l'Inter a publié un long message sur son compte Instagram. "J'aime l'Inter", explique avant tout l'Argentin dans une longue déclaration... "Mais" il s'interroge sur le comportement de ses dirigeants.

"J'ai toujours respecté les supporters, mes coéquipiers, les dirigeants et tous les entraîneurs qui sont passés", se justifie-t-il tout en évoquant les sacrifices qu'il a fait, jouant parfois blessé pour un club en proie à des difficultés aussi bien sportives qu'économiques. "J'ai refusé beaucoup d'offres que difficilement un joueur professionnel aurait refusé, surtout à ces conditions", ajoute-t-il. "J'ai toujours appris à mes enfants que gagner est difficile, mais que le faire avec l'Inter est quelque chose d'unique, quelque chose que seul un Interiste peut comprendre et ressentir."

" Le respect ne doit jamais être absent. "

"Je ne sais pas si en ce moment il y a de l'amour et du respect pour l'Inter et pour moi de la part de certains décideurs", se questionne-t-il sur le rôle de chacun au sein du club. Un simple tweet a suffi à l'institution milanaise pour annoncer qu'elle retirait le brassard à Icardi. Et le club, par la voix notamment de son administrateur délégué Giuseppe Marotta, démentait il y a 10 jours toute "punition", évoquant même des discussions pour une prolongation de contrat.

Pour Icardi, la situation est bien moins limpide : "Par amour, on peut supporter beaucoup de choses, de tout. Mais le respect ne doit jamais être absent. Ce sont les valeurs pour lesquelles j'ai toujours lutté. A l'Inter. Pour l'Inter."