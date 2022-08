Transferts

DISASI INTERESSE LE PSG

Selon Saber Desfarges, journaliste pour Prime Video, le défenseur central de l'AS Monaco, Axel Disasi, ferait partie de la short-liste établie à ce poste par Luis Campos, directeur sportif du club de la capitale.

Notre avis : A moins d'un retournement de situation, alors que le PSG a déjà recruté un joueur comme Nordi Mukiele et que Campos cherche déjà à dégraisser son effectif, il serait surprenant de voir Paris s'activer pour le Monégasque.

Axel Disasi (AS Monaco) Crédit: Getty Images

LA PISTE MONZA S'ÉLOIGNE POUR ICARDI

Mis à l'écart par les dirigeants parisiens, Mauro Icardi doit se trouver une porte de sortie cet été. Ce ne sera pas Monza, un temps évoqué. Comme le rapporte L'Equipe, Adriano Galliani, directeur général du club italien, a écarté cette hypothèse. "Nous n'allons pas signer Mauro Icardi, a affirmé le dirigeant à DAZN. Nous n'avons pas besoin d'un autre attaquant après la signature d'Andrea Petagna".

Notre avis : Icardi aime l'Italie mais préfère certainement rejoindre Manchester United s'il doit quitter le PSG.

Icardi, autopsie de la plus grosse erreur de Leonardo

CR7 refusé par l'Inter et le Milan

Jorge Mendes a sondé le terrain dans toute l'Europe. Selon le Corrierre dello Sport, l'agent de Cristiano Ronaldo s'est activé dès le début de l'été pour trouver un point de chute à son protégé. Il a ainsi contacté les dirigeants de l'Inter mais aussi ceux du Milan pour savoir s'ils pouvaient recruter la star portugaise, désireuse de disputer la Ligue des champions. Cependant, les deux clubs lombards, comme beaucoup d'autres, ont renoncé devant l'énorme salaire annuel de l'attaquant estimé à 40 millions d'euros brut.

Notre avis : CR7 va devoir faire un gros effort salarial s'il veut changer de club.

"Son souci, c'est qu'il est démodé" : Ronaldo est dans une impasse

MONACO S'OFFRE CAMARA

C'était attendu, c'est désormais officiel : l'AS Monaco a recruté Mohamed Camara en provenance du Red Bull Salzbourg contre une indemnité de transfert estimée à 15 millions d'euros. Le milieu défensif international malien de 22 ans s'est engagé pour les 5 prochaines saisons et aura la lourde tâche de pallier le départ d'Aurélien Tchouaméni vers le Real Madrid.

Notre avis : Une belle prise pour l'ASM même si Camara aura du mal à faire oublier son prédécesseur.

Nice sur Belotti

Selon le journaliste spécialisé Nicolo Schira, l'OGC Nice est sur la piste d'Andrea Belotti, actuellement libre de tout contrat. Si l'attaquant attend que l'AS Rome bouge pour de bon, le salaire proposé par l'OGC Nice est supérieur à celui de la Louve.

Notre avis : Ce serait un super coup pour l'OGC Nice

KOUYATE REJOINT NOTTINGHAM FOREST...

Promu le plus dépensier, et de loin, des cinq grands championnats, Nottingham Forest a enregistré une nouvelle recrue : Cheikhou Kouyaté. Après 141 apparitions sous le maillot de Crystal Palace, le milieu de terrain, international sénégalais, s'est engagé pour deux saisons avec la troupe de Steve Cooper.

Notre avis : Une recrue expérimentée qui fera beaucoup de bien à l'entrejeu du promu.

...QUI VISE AOUAR

Le promu en Premier League ne veut plus s'arrêter de recruter. Après Kouyaté ce dimanche, Dennis hier et en attendant Maupay, Nottingham Forest est en discussions avancées avec Houssem Aouar selon Sky Sports. Le milieu de terrain international français de 24 ans pourrait bien quitter Lyon où il ne lui reste qu'un an de contrat.

Notre avis : L'ambitieux promu constitue une portée d'entrée intéressante en Premier League pour Aouar s'il veut donner un nouveau souffle à sa carrière.

Houssem Aouar Crédit: Getty Images

CONOR GALLAGHER PRIORITÉ DE NEWCASTLE

Selon le Sun, Conor Gallagher, de retour d'un prêt à Crystal Palace, mais qui n'est entré qu'en toute fin de match lors de la 1ère journée avec Chelsea face à Everton, serait la cible prioritaire des Magpies d'ici à la fin du mercato.

Notre avis : Chelsea ferait mieux de conserver cet élément prometteur.

Conor Gallagher à l'entraînement avec Chelsea Crédit: Eurosport

DIRECTION LA SALERNITANA POUR DIA

Un an après son arrivée, l'ancien Rémois devrait déjà quitter le Sous-Marin jaune. Selon AS, Boulaye Dia est sur le point de rejoindre la Salernitana en provenance de Villarreal contre une quinzaine de millions d'euros. L'avant-centre international sénégalais de 25 ans a signé 5 buts et autant de passes décisives en 25 matches de Liga la saison dernière mais aussi une réalisation contre Liverpool en demi-finale retour de Ligue des champions.

Notre avis : Dia aurait pu confirmer à Villarreal cette saison mais Unai Emery ne compte plus sur lui.

Boulaye Dia premier buteur lors de Villarreal - Liverpool Crédit: Imago

VALENCE SE JETTE SUR DENAYER

Libre depuis son départ de Lyon en juin, l'international belge n'a toujours pas trouvé de point de chute. En contacts avec le Torino et Fulham, Jason Denayer a finalement refusé les propositions. Cependant, selon Sacha Tavolieri, le défenseur central de 27 ans pourrait accepter une offre de Valence.

Notre avis : Le temps presse pour Denayer qui devra être en forme pour la Coupe du monde, Valence sera un bon point de chute.

Jason Denayer lors de Bordeaux-Lyon. Crédit: Getty Images

LENS REFUSE UNE OFFRE DE NANTES POUR GANAGO

Les Canaris ont jeté leur dévolu sur l'international camerounais de 23 ans et sont passés à l'action. Selon Saber Desfarges de Prime Video, Nantes a transmis une première proposition à Lens pour s'offrir Ignatius Ganago. Celle-ci a cependant été refusée par les Sang et Or qui avaient recruté l'attaquant à Nice contre 6 millions d'euros il y a 2 ans.

Notre avis : Les Sang et Or disposent d'encore deux semaines pour faire monter les enchères.

Ignatius Ganago (Lens) face à Walter Benitez (Nice), dimanche 10 avril 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

ÇA COINCE POUR NELSSON À SÉVILLE

Après avoir cédé Diego Carlos et Jules Koundé cet été, le Séville FC est en quête d'un nouveau défenseur central. Les Andalous ont jeté leur dévolu sur Victor Nelsson de Galatasaray. Selon Estadio Deportivo, le président du club stambouliote a admis avoir reçu une offre en provenance de Séville pour l'international danois de 23 ans mais celle est inférieure à ses exigences. Selon la presse turque, Galatasaray réclame 20 millions d'euros.

Notre avis : Séville ayant récolté 80 millions avec les ventes de Koundé et Diego Carlos, Galatasaray a raison de se montrer gourmand.

Victor Nelsson avec Galatasaray Crédit: Getty Images

BARTRA ANNONCE SON DÉPART POUR TRABZONSPOR

Le transfert de Marc Bratra du Betis à Trabzonspor ne fait plus de doute. Un montant de 5 millions d'euros est avancé par Estadio Deportivo. Le défenseur central espagnol a publié une vidéo de lui dans l'avion pour la Turquie. "Salut à toute la famille de Trabzonspor, je suis en route, lance le joueur de 31 ans. Je suis impatient de vous voir".

Notre avis : Grâce à cette vente, le Betis va pouvoir enregistrer les contrats de ses recrues.

