Serie A : La Juventus s'impose largement à Sassuolo (0-3)

Après deux matches décevants - élimination en coupe d'Italie puis nul contre Parme après avoir mené 3-1 - la Juventus a profité du déplacement à Sassuolo, ce dimanche lors de la 23ème journée de Serie A, pour se relancer. Sans réaliser un match plein, les Bianconeri ont bien goûté à nouveau au bonheur d'un succès (0-3). La première période a été très délicate. Mais Sami Khedira, Cristiano Ronaldo et Emre Can permettent à la Vieille Dame de prendre onze points d'avance en tête sur Naples.

Perfectionniste qu'il est, Massimiliano Allegri se rappellera sans doute de la première période ô combien compliquée de ses hommes malgré le large succès final. Amorphe, dépassée, la Vieille Dame a subi les assauts d'une équipe de Sassuolo joueuse. Notamment dans un premier quart d'heure à sens unique.

Deux frappes dangereuses (2e et 15e) et surtout une action qui risque de faire débat en Italie : trop attentiste, Daniele Rugani a laissé filer Filip Djuricic au but et le Serbe s'est effondré au contact de Wojcieh Szczesny, qui a touché le ballon mais sans doute également l'attaquant (3e). Après visionnage vidéo, l'arbitre n'a pas désigné le point de penalty. Un avertissement sans frais pour le champion d'Italie qui s'est montré réaliste.

Le réveil après la pause

Suite à une grossière erreur de relance d'Andrea Consigli, Khedira a bien suivi une frappe de Ronaldo repoussée (0-1, 23e). Un petit miracle de voir la Juve en tête à la pause.

Les murs du vestiaire ont peut-être tremblé car les Bianconeri ont affiché un tout autre visage dans le second acte. Ils ont également de nouveau profité d'un gardien adverse approximatif sur une sortie sur corner. Ronaldo n'en demandait pas tant pour inscrire son 18e but de la saison en championnat (0-2, 70e). Signe du renouveau turinois après la mi-temps, c'est une action collective sublime qui a conduit au but de Can, décalé par Ronaldo (0-3, 86e).

Dix jours avant le retour de la Ligue des Champions et un déplacement périlleux sur la pelouse de l'Atlético de Madrid, la Juventus se remet à gagner. Mais elle sait aussi qu'elle ne devra pas reproduire ce genre de première période face aux Colchoneros sous peine d'une grosse désillusion.