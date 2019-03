Zidane - Ronaldo, l'heure des retrouvailles à la Juve ?

Encore quelques mois de pause pour Zinedine Zidane, puis il sera certainement temps de reprendre du service. Libre depuis son départ du Real Madrid en mai dernier, ZZ sembe prêt à se remettre en selle. "Il est certain que, d'ici peu, je retournerai entraîner parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai fait toute ma vie", confiait-il en septembre dernier. L'objectif, bien évidemment, est donc de retrouver un club pour la saison prochaine. Pas forcément une grande difficulté pour le coach aux trois Ligue des champions.

Depuis plusieurs semaines, la rumeur d'une possible arrivée à Chelsea se fait insistante. Outre-manche, on présente "Zizou" comme celui qui succèdera Maurizio Sarri en fin de saison. Une possibilité d'ailleurs confirmée par The Sun ce vendredi. Mais le quotidien britannique ajoute une autre information, et de taille : Chelsea n'est pas le seul club intéressé au Français. En effet, la Juventus, pas certaine de conserver Massimiliano Allegri, serait également sur ses traces.

Zidane pourrait privilégier la Vieille Dame

Et le club italien présente bien des avantages dans ce duel. Passé par la Juve lorsqu'il était joueur entre 1996 et 2001, Zidane garde un souvenir impérissable de la Vieille Dame "Je suis devenu un homme à Turin. Je serai toujours juventino dans le coeur", lâchait-il la saison dernière. L'ancien numéro 21 bianconero ne s'en est jamais caché, il ne dirait pas non à un retour dans le Piémont.

Zinedine Zidane sous le maillot de la Juventus Turin en 1999Getty Images

Une bonne nouvelle pour la Juve, qui prépare doucement (mais sûrement) l'après-Allegri. En cas d'élimination prématurée contre l'Atlético de Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions (2-0 à l'aller, retour le 12 mars à Turin), ce processus pourrait même s'accélérer. De l'autre côté des Alpes, le nom de Zidane a déjà été évoqué par les médias pour reprendre le flambeau. Si tel est le cas, l'ancien entraîneur du Real Madrid retrouverait alors un certain... Cristiano Ronaldo, à Turin depuis l'été dernier. Très proches, les deux hommes entretiennent une relation unique depuis leur passage commun à Madrid. L'heure des retrouvailles pourrait bientôt sonner...