Les Laziale sont inarrêtables. Devant leur public, les hommes de Simone Inzaghi se sont illustrés une nouvelle fois et ont puni la Sampdoria (5-1) lors de la 20e journée de Serie A. La Lazio, qui reste invaincue cette saison à domicile cette saison, a pu compter une nouvelle fois sur son serial buteur : Ciro Immobile.

La Lazio toujours dans la course au titre

Dès la 7e minute, la Lazio a donné le ton de la rencontre avec l'ouverture du score de Felipe Caicedo. Avant de dérouler grâce à son avant-centre italien, auteur de deux buts en l'espace de trois minutes (17e, 20e). A la mi-temps, Immobile et ses troupes menaient déjà 3-0.

16e de Serie A, la Sampdoria n'avait pas les épaules pour inquiéter cette Lazio intouchable. A la 65e, Immobile a transformé son deuxième pénalty du match, avant que Bastos conclut le festival offensif des Laziale. Karol Linetty a sauvé l'honneur pour les génois à vingt minutes de la fin (71e).

Cette folle série permet à la Lazio de s'installer confortablement sur le podium et de rester dans la course au titre, à trois points de la Juventus (1er) et un point de l'Inter (2e). Le derby romain de dimanche prochain (18h) s'annonce bouillant.