SERIE A - Le club italien de Benevento, entraîné par Filippo Inzaghi, s'est assuré lundi l'accession en Serie A la saison prochaine en s'imposant à domicile contre la Juve Stabia (1-0) lors de la 31e journée de Serie B.

Ce n'était plus qu'une formalité, mais Benevento s'est assuré lundi l'accession en Serie A la saison prochaine en s'imposant à domicile contre la Juve Stabia (1-0) lors de la 31e journée de Serie B. L'équipe entraînée Filippo Inzaghi, qui caracole en tête de la deuxième division, compte en effet 24 points d'avance sur le troisième, Cittadella, à sept journées de la fin.

Serie A Chiellini prolonge avec la Juve, Buffon aussi IL Y A 7 HEURES

Benevento, club de la ville de Bénévent (Campanie), ne pourra donc pas finir en deçà des deux premières places, directement qualificatives pour la Serie A. Benevento a déjà goûté à l'élite du Calcio, lors de la saison 2017-18, mais a été rapidement relégué avec un maigre bilan de six victoires, trois nuls et vingt-neuf défaites. Les deux premiers de Serie B montent en Serie A, et les équipes classées de la troisième à la huitième place disputent un barrage pour obtenir le troisième et dernier billet d'accession.

Serie A L'Atalanta et Naples prennent des points précieux pour l'Europe, la Sampdoria en danger HIER À 19:32