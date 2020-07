Buffon rêve encore de la Ligue des champions : "On a été si souvent très proches"

SERIE A - Gianluigi Buffon, titulaire samedi avec la Juventus face au Torino lors de la 30e journée de Serie A, est devenu le seul recordman des matches joués en Championnat d'Italie avec 648 apparitions. Mais malgré ce record, le portier de 42 ans a reconnu que le fait de ne jamais avoir gagné la Ligue des Champions était une déception.

Le graal européen manque à "Gigi". Mais cette absence de trophée n'enlèvera en rien son nouveau record atteint samedi. Buffon, qui est âgé de 42 ans depuis janvier, avait rejoint Paolo Maldini avec 647 matches de Serie A au mois de décembre. Il n'avait plus joué en championnat depuis, seulement en Coupe d'Italie. Ce 648e match en Serie As'est soldé par un succès sans histoire contre une faible équipe du Torino (4-1). Rarement menacé, Buffon ne s'est incliné que sur un penalty concédé par De Ligt et transformé par Belotti.

On a été si souvent très proches...

"Je jouerai au moins jusqu'à 43 ans, même si après 40 ans, c'est normal de raisonner mois par mois", a déclaré Buffon, qui a prolongé cette semaine son contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine. "Tant que je trouverai les motivations, je serai content de continuer à jouer. Je ne veux pas gâcher ce que la nature m'a donné", a-t-il ajouté.

Le gardien italien a aussi reconnu que la Ligue des Champions, qu'il n'a jamais gagnée malgré trois finales disputées, lui "trottait dans la tête". "On a été si souvent très proches... Ne pas l'avoir gagnée est une déception. Mais c'est parfois dans les déceptions que j'ai trouvé la force de ne pas renoncer", a-t-il expliqué. Au total, toutes compétitions confondues et en comptant ses passages à Parme, à la Juventus et au Paris SG, ainsi que ses 175 sélections en équipe nationale, Buffon a joué 1 090 matches professionnels.

Il avait disputé sa première rencontre en championnat d'Italie le 19 novembre 1995 avec Parme, face à l'AC Milan de George Weah et Roberto Baggio. "Ce jour de 1995, je n'aurais jamais imaginé arriver jusqu'ici mais la volonté existait. J'ai eu de la chance, incontestablement. Et j'ai aussi été assez bon", a raconté Buffon en début de saison. Cette saison, Buffon est le gardien N.2 de la Juventus, derrière le Polonais Wojciech Szczesny. Outre Buffon et Maldini, seuls Francesco Totti (619) et Javier Zanetti (615) ont disputé plus de 600 matches en Championnat d'Italie.

