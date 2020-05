Un mois après avoir été testé positif au coronavirus, Matuidi se confie : "J'étais en psychose"

Dans un live organisé sur la plateforme Youtube en compagnie de Mehdi Benatia, Blaise Matuidi est revenu sur son contrôle positif au coronavirus au mois de mars dernier. L'international français a reconnu avoir traversé une période difficile, et d'avoir craint pour sa famille et ses proches.

C'est un Blaise Matuidi désormais guéri qui s'est confié sur la période difficile qu'il vient de traverser. Lors d'un live Youtube diffusé sur la chaîne de Bros Stories, le milieu de la Juventus - qui était accompagné par son ex coéquipier Mehdi Benatia - a raconté son quotidien après avoir été testé positif au Covid-19 le 17 mars dernier. "Franchement, c'est dur. Quand j'étais positif, je ne pouvais même pas sortir pour aller faire des courses. Et même quand j'ai recommencé à faire des courses, j'étais en psychose", a avoué l'international français. Avant d'essayer de se projet sur l'avenir : "Il faut être fort mentalement. Ça va demander du temps. C'est quelque chose d'inédit pour nous tous. Je me pose des questions: qu'est-ce qui va se passer dans le foot et dans la vie de tous les jours ?".

C'était dur pour mes parents

Confiné chez lui, Blaise Matuidi s'est aussi confié sur sa famille et ses proches, forcément touchés : "C'était dur pour mes parents, mais j'ai su les rassurer. Ce n'est pas une période facile. Tu crains pour ta famille et tes amis proches. On a vraiment envie que ça se finisse pour retrouver nos vies d'avant." L'ancien Parisien en a profité pour se prononcer sur un sujet chaud en Italie : la reprise ou non de la Serie A. "Si j'étais un président de club de football, je penserais surtout à m'organiser pour reprendre en sécurité le prochain championnat, qui devra débuter fin août," a affirmé l'ancien Parisien. "Les décisions que sont en train de prendre d'autres pays, comme la France, pourraient pousser l'Italie à suivre elle aussi cette ligne, qui deviendrait alors une ligne européenne". Reste à savoir si les instances du football italien iront dans son sens.

Blaise Matuidi, Juventus, Getty Images Crédits Eurosport

