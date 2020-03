"Clown", "Honte à toi" : Hors de lui, le président de l'Inter attaque celui de la Ligue italienne

Pour Steven Zhang, trop c'est trop. Hors de lui, le jeune président de l'Inter (28 ans) a décidé d'attaquer frontalement Paolo Dal Pino, celui de la Ligue italienne de football. La raison ? Une gestion hasardeuse du calendrier de Serie A, bouleversé en raison des nombreux reports liés au coronavirus. Les Nerazzurri ont notamment deux matches à rattraper : le premier contre la Sampdoria (25e journée) et le deuxième contre la Juventus (26e journée).

Ces dernières heures, les médias transalpins annonçaient que le choc face à la Vieille Dame pourrait être reprogrammé au lundi 9 mars à 20h30. Résultat, la 27e journée, initialement programmée le week-end prochain, glisserait à celui du 15 mars. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de saison... Le tout sans réellement savoir si les rencontres auront lieu à huis clos ou non. En première ligne depuis samedi et l'annonce des reports, l'Inter a donc décidé de taper du poing sur la table.

" Quelle est ta prochaine étape "

"Changer les dates et toujours mettre le public au second plan. Tu es probablement le plus gros et pire clown que j'ai jamais vu", écrit ainsi Steven Zhang dans un message publié sur son profil Instagram et adressé directement à Dal Pino. "24h, 48h, 7 jours... Et quoi d'autre ? Quelle est ta prochaine étape ? Et maintenant tu parles d'esprit sportif et de compétition équitable ? Et si on ne protégeait pas nos joueurs et nos coachs en leur demandant de jouer pour vous 7/7 et 24/24 non stop ?", poursuit le président du club lombard.

Insta Zhang

"Oui, je suis en train de te parler, notre président de la Ligue : Paolo Dal Pino. Honte à toi. Il est temps de te lever et prendre tes responsabilités. C'est ce que l'on fait en 2020. N'importe qui dans le monde, peu importe que vous soyez fan de l'Inter, de la Juve ou pas fan du tout. Protégez-vous. C'est la chose la plus importante pour vous, votre famille et notre société", conclut-il. La guerre est déclarée. Et le chaos est total.