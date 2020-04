C'est l'histoire d'une rumeur qui restera probablement sans lendemain. Enfin si, mais pas plus. Lancée dimanche par le Corriere dello Sport, l'hypothèse de voir Cristiano Ronaldo retourner au Real Madrid a d'ores et déjà été écartée. Dans les colonnes de AS, une source du club madrilène explique ainsi que CR7 n'entre pas dans le projet sportif actuel. "Son temps est passé", ajoute même cette dernière.

Du côté de l'autre quotidien madrilène Marca, on explique également que le salaire du joueur, estimé à 31 millions d'euros par an du côté de la Juventus, est un obstacle "insurmontable" pour le Real Madrid. "La politique au sein du club est toujours la même : après un certain âge, les joueurs sont prolongés année après année. Cette règle n'avait même pas été enfreinte avec Ronaldo", écrit le média ibérique, qui explique que la Vieille Dame a offert au quintuple Ballon d'Or tout ce qu'il souhaitait en terme de contrat.

Le Real manque quand même à Ronaldo

Pour Marca, donc, rien n'a changé. Et le transfert de Ronaldo à la Juve en 2018 est toujours considéré comme une "bonne opération" par le Real. "Personne ne pense à son retour", écrit le quotidien madrilène. Toutefois, de son côté, CR7 serait quelque peu nostalgique de sa période madrilène. Et son retour au Santiago Bernabeu le 1er mars dernier lors du Clasico face au Barça ( victoire 2-0 du Real) n'aurait pas arrangé les choses. "Cristiano Ronaldo a réalisé à quel point le Real Madrid lui manque", révèle Marca.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec la Juve, le quintuple Ballon d'Or reste toutefois concentré sur son avenir à Turin. "Il pourrait terminer sa carrière ici, il est heureux", assurait en décembre dernier Jorge Mendes, son agent. "Son envie est de continuer à gagner des titres avec la Vieille Dame", assure d'ailleurs Marca. En cette période de confinement, Cristiaino Ronaldo n'envisage donc pas de changer de maison.