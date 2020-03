Coronavirus : le sport italien à huis clos jusqu'au 3 avril, Juve-Inter programmé dimanche soir ?

C'est un décret qui était très attendu. Ce mercredi, le gouvernement italien a pris des mesures drastiques pour protéger le monde du sport transalpin de l'épidémie du coronavirus. Ainsi, il a été décidé de "suspendre" toutes les manifestations sportives de "quelconque nature" et "quelconque sport", "publiques comme privées", jusqu'au 3 avril prochain. Comme le précise ce décret, signé par Giuseppe Conte, le Premier ministre italien, certains de ses évènements pourront "toutefois se dérouler", mais "uniquement à huis clos". Ceux organisés dans les "zones rouges" sont suspendus.

Quid de Juve-OL ?

Résultat, le championnat de Serie A est notamment impacté, puisque toutes les rencontres se dérouleront sans public pendant un mois. Concernant le choc de la 26e journée entre la Juventus et l'Inter Milan, prévu dimanche dernier et reporté in extremis, les médias italiens annoncent qu'il se disputera ce dimanche dans un Allianz Stadium qui sonnera bien creux. Les cinq autres rencontres de la 26e journée également reportées devraient avoir lieu entre samedi et dimanche.

Le gouvernement demande aussi dans son décret aux associations et clubs de sports d'effectuer à travers leur personnel médical "les contrôles idoines pour contenir le risque de diffusion du virus parmi les athlètes, les entraîneurs, les dirigeants et tous les accompagnateurs". Les mesures seront applicables à partir de la publication au journal officiel.

Le football italien touché et perturbé par l'épidémie de coronavirusGetty Images

Concernant le huitième de finale retour de Ligue des champions entre la Juventus et l'OL, prévu le 17 mars, aucune précision n'a encore été apportée. Si Tuttosport affirme que la rencontre se tiendra à huis clos, le club rhodanien a communiqué dans la soirée. "Pour le moment, cette information ne nous a pas été confirmée ni par l’UEFA ni par la Juventus. D’autres solutions sont également envisageables et envisagées", annonce l'OL. Difficile donc de se prononcer à l'heure actuelle.

Même chose pour les courses cyclistes, notamment les Strade Bianche (7 mars), la Tirreno-Adriatico (du 11 au 17 mars) et Milan-San Remo (21 mars). Lundi, RCS, l'organisateur des épreuves, avait annoncé le maintien des épreuves. Désormais, tout pourrait être remis en cause. Ce mercredi, le gouvernement italien a décidé de fermer les écoles et universités du pays jusqu'au 15 mars. Au 4 mars, 107 décès et 2.706 cas de coronavirus ont été recensés.