Cristiano Ronaldo est sorti de son silence. Pour mettre les points sur les i. Après avoir aidé le Portugal à se qualifier pour l'Euro en marquant son 99e but en sélection au Luxembourg (0-2), CR7 est revenu sur ses dernières semaines, durant lesquelles il a fait parler de lui pour ses sautes d'humeur suite à des remplacements avec la Juventus. "Lors des trois dernières semaines, j'ai joué en étant pas à 100%", a-t-il d'abord expliqué comme pour justifier ses sorties avant le coup de sifflet final à Moscou et surtout face à l'AC Milan, quand il a quitté la pelouse dès la 55e sous prétexte qu'il avait "un petit problème au genou".

S'il a tenu à apporter quelques précisions sur son état physique, Ronaldo a aussi glissé une confidence sur sa personnalité qui ne surprend pas vraiment. "Je n'aime pas être remplacé", a-t-il avoué avant d'enchaîner dans un esprit d'apaisement : "Je comprends ces remplacements, comme je n'étais pas à 100%. J'ai joué en étant limité et j'ai essayé d'aider la Juventus". Pour définitivement clore le débat sur de possibles tensions avec Maurizio Sarri - son entraîneur à Turin -, le quintuple Ballon d'Or est monté au créneau contre la presse : "Il n'y a pas de polémiques, c'est vous qui les inventez. De temps en temps, je ne peux en faire plus sur le terrain; mais vous avez monté une polémique qui n'existait pas. Le club savait que je n'étais pas bien physiquement, et l'important est que nous continuions à gagner".

La polémique a enflé ces derniers jours quand les médias italiens ont révélé que le Portugais avait lâché quelques mots en direction du banc de touche en rentrant directement aux vestiaires avec un regard sombre quittant le stade quelques minutes avant le coup de sifflet final. "Quand il s'agit de me sacrifier pour mon club et pour la sélection, je le fais avec fierté car je sais qu'il y avait beaucoup d'enjeux", a conclu CR7.