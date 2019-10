Cristiano Ronaldo n'est pas du genre à se fixer de limites. Du haut de ses 34 ans, le quintuple Ballon d'Or a toujours faim de buts, de titres et de records. Et il le prouve une nouvelle fois cette saison, lui qui est récemment devenu le meilleur buteur de l’histoire des qualifications à l’Euro avec ses 25 buts sous le maillot du Portugal. Toutefois, "CR7" l'avoue : il ne serait pas contre un calendrier un peu moins chargé. Son idéal, ce serait de disputer uniquement les matches importants.

"Je vais vous dire : si ça ne tenait qu’à moi, je ne jouerais que des matches importants. Ceux de l’équipe nationale et de la Ligue des champions", a-t-il ainsi expliqué à France Football. "C’est ce genre de rencontres qui me motivent, celles avec un enjeu, un environnement difficile, une pression. Après, il faut être pro et être performant tous les jours pour faire honneur à votre famille et au club que vous représentez et qui vous paie pour ça. Donc, il faut toujours donner le meilleur", nuance le joueur de la Juventus.

" Je crois que je peux encore donner pas mal "

Concernant son avenir proche, Cristiano Ronaldo semble bien décidé à poursuivre sa carrière. "Ça fait quinze ans que je fais des sacrifices, que je me consacre à ma carrière. Après, j’apprécierai ce que j’ai fait, mais davantage ce que je ferai : profiter de mes amis, de ma famille, voir mes enfants grandir et étudier. Goûter au moment présent. Transmettre mon expérience de la vie. Mais pas tout de suite. Je crois que je peux encore donner pas mal... (...) Mon but, c'est de rester jeune en vieillissant. Donc compétitif. Donnez-moi un joueur qui performe autant que moi au même âge, dans une équipe comme la Juventus ?", confie le Portugais à FF.

Également interrogé sur Lionel Messi, son meilleur ennemi, Ronaldo parle d'une "rivalité salutaire". "Être l'un en face de l'autre en Espagne nous a permis d'être meilleurs, plus performants... Au Real, je ressentais davantage sa présence qu'à Manchester, donc un peu plus de pression", avoue "CR7", qui ajoute avoir compris, "à 19-20 ans", que le football, "c'étaient des chiffres, des titres, des records et des buts". Il aura le mérite d'avoir eu les quatre à la fois.