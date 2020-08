Blaise Matuidi, centrocampista della Juve, in Lazio-Juventus

SERIE A - Dans un communiqué publié mercredi, la Juventus Turin a officialisé le départ de l'international français, Blaise Matuidi, sans pour autant préciser son nouveau club. Un accord à l'amiable a été trouvé pour la résiliation de son contrat qui courrait jusqu'en juin 2021. L'ancien milieu de terrain du PSG est annoncé depuis quelques jours du côté de l'Inter Miami.

L'aventure s'arrête là pour Blaise Matuidi à la Juventus Turin. Le club italien a officialisé mercredi le départ du milieu de terrain, âgé de 33 ans. Un accord à l'amiable pour une résiliation de contrat, alors que l'international français était engagé avec la Vieille Dame jusqu'en juin 2021, a été trouvé. Matuidi quitte ainsi la Juve trois ans après y avoir posé ses valises. Il a remporté trois titres de champion de d'Italie, une Coupe d'Italie et une Supercoupe d'Italie sous le maillot bianconero.

Play Icon

Serie A Dybala ou Ronaldo : La Juve se prépare à un séisme cet été IL Y A 3 HEURES

Le club piémontais n'a pas manqué de remercier Matuidi, arrivé du PSG pour 25 millions d'euros en 2017. "Pour nos couleurs, il s'est battu à chaque match, imposant une pression constante à nos adversaires et arrachant de nombreux ballons pour relancer les actions, indique le communiqué publié par la Juve. C'est un joueur qui a été très apprécié des tifosi de la Juventus pour sa grinta, son acharnement et sa capacité à ne jamais abandonner. C'est pour toutes ses qualités et son engagement de tous les instants que nous le remercions du fond du cœur."

La Juve a par ailleurs souhaité "bonne chance" à Matuidi pour la suite de sa carrière. Cela pourrait bien se passer de l'autre côté de l'Atlantique pour le champion du monde 2018. Il serait ainsi très proche de rejoindre l'Inter Miami, dont David Beckham est l'un des propriétaires. Les deux hommes se connaissent après avoir évolué ensemble durant six mois au Paris Saint-Germain. Le contrat de Matuidi résilié, il n'y a désormais plus d'obstacles à leurs retrouvailles.

Play Icon

Serie A Matuidi, Higuain, Isco : La révolution Pirlo ? Pas si vite… IL Y A 3 HEURES