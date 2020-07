SERIE A - Alors qu'un groupe de supporters de la Fiorentina a réagi mardi avec véhémence à la suite des récentes déclarations de Franck Ribéry, qui mettait son avenir à Florence en doute après avoir été victime d'un cambriolage, Sébastien Frey, l'ex-gardien français de la Viola, a tenu à défendre son compatriote dans un entretien accordé à Radio Toscana.

Neuf ans après son départ, la voix de Sébastien Frey porte toujours à la Fiorentina. L'ancien gardien de but international français de la Viola (2005-2011), devenu ambassadeur du club, a défendu Franck Ribéry mercredi dans un entretien accordé à Radio Toscana. "Il aime Florence et n'a jamais pensé à partir. Il me l'a confirmé ce matin (ndlr : mercredi). Il a dit qu'il prendrait des décisions pour défendre sa famille et m'a dit de rappeler qu'il aime la ville, respecte la Fiorentina et son projet", a déclaré l'ex-gardien de but de Parme.

"Je ne souhaiterais pas qu'il passe d'idole absolue à traître. Rassurez-vous, parfois nous le voyons et je vous assure qu'il a un grand respect pour les propriétaires et Rocco Commisso (ndlr : le président) car ils se sont toujours bien comportés avec lui. Il fera probablement partie de ces joueurs qui laisseront une partie de son cœur à Florence, comme cela m'est aussi arrivé... L'idée aujourd'hui est de faire remonter la Fiorentina et il fera partie de ce projet", a ajouté l'ancien portier emblématique de la Fiorentina.

Alors que Franck Ribery avait laissé entendre que son avenir à la Fiorentina pourrait être remis en question après avoir été victime d'un cambriolage dimanche, un groupe de supporters l'a vivement critiqué mardi. "Si un cambriolage devient une excuse pour changer de club, elle ne tient pas la route, ont déclaré les Indipendenti sur leur page Facebook. Alors cher Franck, nous t’aimons, mais avant de parler de Florence comme d’un Medellin ordinaire, lave-toi la bouche." Après un début de semaine perturbé, la réponse attendue de Franck Ribéry sera sur le terrain. Comme toujours.

