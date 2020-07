SERIE A - L'Inter Milan laisse filer de nouveaux points dans la course au podium. Les Milanais ne sont pas parvenus à dominer la Fiorentina (0-0) mercredi. La Viola a signé une grosse prestation défensive pour frustrer les locaux, qui perdent la même occasion la deuxième place de Serie A au profit de l'Atalanta. Et le titre de la Juventus Turin se rapproche un peu plus.

Dominer n'est pas gagner, l'Inter Milan l'a bien compris ce soir. Avec un impérial Terraciano, qui a vu ses montants le sauver par deux fois, la Fiorentina a tenu en échec des Nerazzurri impuissants (0-0). Le duo Sanchez-Lukaku n'a jamais su se trouver, et l'entrée de Lautaro Martinez n'a quasiment rien apporté. Les hommes d'Antonio Conte voient ainsi leurs derniers espoirs de titiller la Juventus pour le titre s'envoler, et cèdent leur place de dauphin à l'Atalanta.

La soirée s'annonçait pourtant longue pour la Viola après 10 minutes. Le temps pour Pietro Terraciano, qui remplaçait Bartlomiej Dragowski touché au dos, d'écœurer Lukaku à bout portant (5e) et de repousser un tir lointain de Barella (11e). Le gros frisson est vite arrivé, avec une tête de Lukaku sur un caviar d'Eriksen, mais le ballon a échoué sur le poteau (18e). Dépassée, la Fiorentina a pu compter sur l'inépuisable Franck Ribéry. Le Français, par sa science du dribble et sa justesse dans les derniers mètres, a mis Handanovic à contribution (13e). Modestement, certes.

Héroïque Terraciano

L'Inter, frustré, s'est assoupi en fin de première période, à l'image de D'Ambrosio qui a oublié le marquage de Dalbert, imprécis de la tête sur coup franc (37e). Dans un match parfois décousu, les Nerazzurri ont forcé le verrou. Mais que ce soit Lukaku en face à face (34e) ou Sanchez aux 16 mètres (52e), Terraciano a toujours eu la main juste, profitant parfois d'un rebond chanceux sur son poteau. Sanchez, justement, a été des plus effacés, lui qui rayonnait depuis la reprise. Lautaro Martinez, entré en jeu à la 69e minute, a montré de l'enthousiasme, mais pas de réalisme.

Les 11 corners intéristes n'ont rien donné, et Antonio Conte aura de nouveau de quoi nourrir des maux de tête. Lukaku a vaguement pesé par son jeu dos au but, mais les combinaisons avec Eriksen et le jeu dans les couloirs n'a jamais abouti. L'Inter croyait encore au titre ? Si la Juventus gagne chez l'Udinese jeudi (19h30), ce sera mathématiquement terminé. De toute façon, les Nerazzurri sont déjà assurés de finir dans le top 4, qualificatif pour la prochaine Ligue des champions. Le véritable objectif de cette fin de saison tombe un 5 août, avec le huitième de finale de Ligue Europa à jouer contre Getafe.

