Les laziale sont tous simplement inarrêtables. Devant leur public, les hommes de Simone Inzaghi se sont illustrés une nouvelle fois et ont puni la Sampdoria. La Lazio, qui reste invaincue cette saison à domicile cette saison, a pu compter une nouvelle fois sur son serial buteur Ciro Immobile.

La Lazio toujours dans la course au titre

Dès la 7e minute, la Lazio a donné le ton de la rencontre avec l'ouverture du score de Felipe Caicedo. Avant de dérouler grâce à son avant-centre italien, auteur de deux buts en l'espace de trois minutes (17e, 20e). A la mi-temps, Immobile et ses troupes menaient déjà 3-0.

16e de Serie A, la Sampdoria n'avait pas les épaules pour inquiéter cette Lazio intouchable. A la 65e, Immobile a transformé son deuxième pénalty du match, avant que Bastos conclut le festival offensif des laziale. Karol Linetty a sauvé l'honneur pour les génois à vingt minutes de la fin (71e).

Cette folle série permet à la Lazio de s'installer confortablement sur le podium et de rester dans la course au titre, à trois points de la Juventus (1er) et un point de l'Inter (2e). Le derby romain de dimanche prochain (18h) s'annonce bouillant.