Il a joué son premier match de Serie A en novembre 1995 (ndlr : Parme-Milan AC). Vingt-quatre ans plus tard, Gianluigi Buffon foule toujours les pelouses du championnat italien. Qui d'autre à part lui pouvait tutoyer puis bientôt devancer Paolo Maldini ? A 41 ans, le portier turinois a profité d'une blessure du gardien titulaire de la Juve, Wojciech Szczesny, pour rejoindre le défenseur mythique italien, qui avait effectué toute sa carrière à l'AC Milan.

Gianluigi Buffon, qui a lui commencé avec Parme, a construit sa légende à la Juventus dès 2001 pour devenir le joueur le plus titré de l'histoire de Serie A avec 9 titres de champion d'Italie. Dans sa quête d'un dixième titre, il pourrait dépasser Maldini avec un 648e match après la trêve, contre Cagliari le 6 janvier, quelques jours avant de fêter son 42e anniversaire. Cette saison, l'ancien gardien du PSG a participé à six matches de championnat et à un de Ligue des champions.

Buffon vise toujours une victoire en C1

La reine des compétitions européennes est d'ailleurs une des raisons de la persévérance de l'international italien le plus capé (176 sélections). Le champion du monde 2006 avec la Nazionale rêve encore de gagner la Ligue des champions après avoir connu trois défaites en finale (2003, 2015 et 2017).