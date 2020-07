SERIE A - "Jouer de cette façon c'est nul et je crois que je ne suis pas le seul à le penser ", a pesté samedi l'entraîneur de Bologne Sinisa Mihajlovic à propos des matches disputés à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus.

Sinisa Mihajlovic en a marre des matches à huis clos. "C'est nul, a ainsi jugé l'entraîneur de Bologne samedi en conférence de presse. Je sais que c'était la seule façon de terminer le championnat, mais j'espère qu'à partir de septembre, les gens pourront revenir au stade. Si je devais choisir entre ne pas jouer la saison prochaine ou jouer à huis clos, je préfère ne pas jouer. C'est un football sans émotions qui ne m'excite pas. Les matches d'aujourd'hui sont pires que les entraînements, on entend le son du ballon."

Pour l'ancien joueur de la Lazio Rome, "le football d'aujourd'hui n'est certainement pas le football. On joue tous les trois jours dans une chaleur incroyable. Les valeurs sont faussées". "Je dois cependant dire que malgré tout ce que nous avons vécu entre ma maladie, l'arrêt du championnat et tout le reste, l'équipe a fait un saut qualitatif par rapport à l'année dernière", a toutefois analysé le coach de Bologne, qui a subi cette saison un traitement contre une leucémie aiguë diagnostiquée il y a un an.

Serie A Lukaku lance l'Inter à la poursuite de la Juventus IL Y A 3 HEURES

Serie A Messi à l'Inter ? "C'est du fantasy football !" IL Y A 4 HEURES