"Rivera a écrit l'histoire du football et il a pourtant eu la grande humilité de redevenir étudiant. Et en étudiant parfait, il n'a jamais manqué un cours", a raconté au quotidien sportif Renzo Ulivieri, le président du syndicat des entraîneurs italiens. Le diplôme obtenu par Rivera, d'"entraîneur professionnel de première catégorie", lui permet théoriquement de diriger n'importe quelle équipe et donc de s'installer sur un banc de Serie A.

Mais selon la Gazzetta, "la volonté de débuter une nouvelle carrière d'entraîneur n'est pas la priorité de Rivera", qui voulait simplement "rester préparé et à jour" sur l'évolution du football. Milieu offensif ou attaquant, Rivera est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football italien. Il a porté pendant près de 20 ans le maillot de l'AC Milan, club avec lequel il a notamment gagné trois championnats d'Italie, deux Ligues des Champions et deux Coupes des Coupes.

Il a également remporté l'Euro-68 et été vice-champion du monde 1970 avec l'Italie, dont il a porté le maillot à 60 reprises.