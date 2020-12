Pour CR7, cette saison particulière en temps de crise sanitaire n'est pas une excuse pour justifier les mauvaises performances de la Juventus. " Ce n'est pas une excuse pour quoi que ce soit. Nous savons que nous devons donner plus de nous-mêmes, pour mieux jouer et gagner de manière plus cohérente. Nous sommes la Juventus ! Et nous ne pouvons tout simplement accepter rien de moins que l'excellence sur le terrain !" a-t-il affirmé, assumant ainsi pleinement son rôle de leader.

L'ancien madrilène n'a pas manqué de rappeler que la saison est loin d'être terminée, et a assuré que la Vieille Dame reviendra plus forte : "J'espère que ce court arrêt pourra nous aider à revenir plus forts et plus unis que jamais, car la saison est encore loin d'être terminée et au final nous croyons que nous allons, une fois de plus, faire la fête avec nos tifosi." La deuxième partie de saison s'annonce palpitante chez nos voisins italiens.