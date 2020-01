Grâce notamment à un doublé de Romelu Lukaku, l'Inter Milan est allé s'imposer ce lundi sur la pelouse du Napoli (1-3), dans le cadre de la 18e journée de Serie A. Vainqueur de ce choc, le club milanais récupère la place de leader laissée un peu plus tôt à la Juventus, qui s'était débarrassée dans l'après-midi de Cagliari (4-0), avec au passage un triplé de Cristiano Ronaldo. Mais l'Inter a lui aussi en son sein un buteur d'exception, et Lukaku, désormais deuxième meilleur buteur du championnat avec quatorze buts, a joué un grand rôle dans cette victoire de prestige (et d'importance) des Nerazzurri.

Et comme souvent cette saison avec l'Inter, la différence s'est faite dès la première période. Agressifs d'entrée de jeu, les hommes d'Antonio Conte ont acculé leurs adversaires dans leur moitié de terrain. Tant et si bien qu'avant même la fin du premier quart d'heure, Romelu Lukaku a trouvé la faille (0-1, 14e). Le Diable Rouge est même ressorti de sa boîte peu après la demi-heure de jeu, profitant par ailleurs d'une énorme faute de main de Meret, qui a alors laissé échapper la balle décochée par le Milanais, pour la voir rouler au fond de ses filets (0-2, 33e).

Un match sous le signe du 14

Mais malgré ces deux coups durs, le Napoli a trouvé les ressources pour reprendre un temps le contrôle de la partie et réduire l'écart à quelques minutes de la pause, sur un but de renard d'Arkadiusz Milik (1-2, 39e). En feu, le stade San Paolo a alors cru, le temps de la pause réglementaire, que son équipe allait parvenir à renverser l'ogre milanais. Las. Positionné beaucoup plus bas, et jouant clairement le contre, l'Inter a parfaitement géré le second acte. Tellement bien d'ailleurs, que ce qui devait arriver s'est produit. Sur l'une des deux seules occasions de son équipe en deuxième période, Lautaro Martinez s'est offert le but du (second) break (62e). Celui de trop pour Naples, défait 1-3 à domicile.

Au soir de cette 18e journée, l'Inter Milan profite donc de cette quatorzième victoire de la saison pour reprendre les commandes de la Serie A, juste devant la Juventus qu'il devance à la simple différence de buts. Quatorze, c'est donc aussi le nombre de buts inscrits par Romelu Lukaku, qui a encore joué un rôle clef dans le succès des Nerazzurri, assurément le seul et unique rival capable de tenir tête à la Vieille Dame turionoise pour l'obtention du Scudetto.

Quant à Naples, même si certains signes encourageants ont encore été entrevus lundi soir, le chantier de la reconstruction parait immense pour Gennaro Gattuso. Dans cinq jours face à la Lazio Rome (3e), les Azzurri auront encore un sacré défi à relever. De son côté, l'Inter aura aussi fort à faire face à l'Atalanta Bergame (5e). La lutte se poursuit à tous les étages.