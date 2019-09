Le derby de la ville éternelle a tenu toutes ses promesses. Au terme d’une rencontre au rythme élevé et aux coups du sort incroyables, les deux ennemis de la capitale italienne, la Lazio et la Roma se sont quittés sur un score de parité (1-1) pour le compte de la deuxième journée de Serie A. Aleksandar Kolarov a ouvert la marque sur pénalty (0-1, 17’) avant que Luis Alberto n’égalise (58’). Malgré sa nette domination en deuxième période, la Lazio n’est pas parvenue à inscrire un deuxième but. L’équipe de Simone Inzaghi se hisse provisoirement au deuxième rang du classement de Serie A, tandis que la Roma reste bloquée en deuxième partie de tableau.

A Rome, les miracles sont étudiés avec sérieux par le Vatican. Ce dimanche, le Pape pourrait jeter un coup d’œil à ce qui s’est passé sur le terrain du Stadio Olimpico lors de cette deuxième journée de championnat. A six reprises l’un des montants des deux buts du stade s’est interposé. Et à ce petit jeu, la Lazio a été la plus lésée, avec trois poteaux et une barre transversale. Une statistique exceptionnelle qui en dit long sur les occasions manquées de part et d’autres. Dans un match débridé où les deux équipes se sont pleinement livrées, multipliant les attaques, la première période a offert un spectacle intense à la hauteur de l’affiche.

Miracle à la sauce romaine

Lucas Leiva a commencé le bal dès la 3e minute de jeu sur une volée qui heurtait de plein fouet le poteau droit de la Roma. Dans la foulée, Nicolo Zaniolo trouvait lui aussi le montant (5’). Immobile (24’, 25’) et Zaniolo à nouveau (26’) n’en ont pas cru leurs yeux et Parolo aurait pu offrir la victoire aux siens s’il avait fermé un peu plus son pied (85’). Entre temps, Kolarov est parvenu à inscrire son deuxième but en deux matchs sur penalty après une main dans la surface de Milinkovic-Savic (17’).

La Lazio a poussé au retour des vestiaires et Luis Alberto a logiquement transformer cette domination en but sur un service d’Immobile (1-1, 58’), intenable comme à son habitude. L’attaquant, qui avait marqué lors des deux derniers derby aurait mérité d’inscrire un pion, mais le sort s’est acharné sur l’Italien, même lorsqu’il était seul face à Lopez. Malgré une faiblesse manifeste au milieu de terrain giallorosso et une baisse de régime en deuxième période, la volonté offensive des joueurs biancocelesti (23 tirs au total pour la Lazio) n’a pas suffi pour arracher la victoire. Au final, ce derby qui intervenait trop tôt dans la saison pour beaucoup de tifosi, n’a désigné aucun vainqueur. Rendez-vous est pris le 26 janvier pour le match retour.