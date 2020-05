SERIE A - Espérée pour les 13 juin prochain, la reprise du Championnat italien est encore loin d'être certaine. Mécontente du protocole de reprise des entraînements collectifs, la Ligue italienne de football en a rédigé un nouveau dimanche soir, envoyé dans la foulée au gouvernement transalpin. La Fédération (FIGC), elle, a suspendu toutes ses compétitions... jusqu'au 14 juin.

En bon chef de famille, Giuseppe Conte avait décidé de taper du poing sur la table samedi soir. Dans son allocution télévisée, le Premier ministre italien, bien conscient de l'enjeu que représente une éventuelle reprise de la saison de Serie A, expliquait alors avoir "besoin de quelques garanties supplémentaires" avant de fixer une date quelconque. "Pour le moment, elles n'existent pas. Il faut d'abord attendre que les conditions soient réunies pour pouvoir garantir la reprise du championnat, pas seulement de football, avec une sécurité maximale", ajoutait celui qui se considère un "passionné" de football.

De son côté, la Ligue italienne de football ne l'avait pas vraiment attendu pour fixer le cap. Dans un communiqué, elle annonçait la semaine passée vouloir redémarrer la saison dans un peu moins d'un mois : le 13 juin. Pour l'heure, ça reste un mirage. Dans le long feuilleton qui accompagne la reprise du Calcio, un nouvel épisode est en effet venu s'ajouter dimanche soir. Et il voit comme protagoniste le désormais fameux protocole censé quadriller les entraînements collectifs, dont le retour était initialement programmé pour ce lundi. Dimanche soir, il a finalement été décalé, probablement de quelques jours. Les entraînements individuels restent donc en vigueur.

Serie A Deux joueurs de Parme ont été placés à l'isolement HIER À 20:25

"Impraticable"

Mécontents des corrections effectuées par le Comité technique et scientifique, qui conseille le gouvernement italien, sur la première version du protocole, joueurs et clubs sont depuis montés au créneau. Pour beaucoup, la nouvelle version est considérée comme trop "drastique". En cause, notamment, deux points : la mise au vert pour tous les clubs sans aucun contact externe, même des familles, et la quarantaine pour tous en cas d'élément positif au Covid-19. "Si quelqu'un est positif au au sein d'un club, la quarantaine est déclenchée pour tout le monde et le Championnat s'arrête", avait notamment prévenu la secrétaire d'État du ministère de la Santé, Sandra Zampa, le 13 mai dernier.

Sandra Zampa, viceministro della Salute, insieme al Premier Giuseppe Conte Crédits Getty Images

"Impraticable" pour plusieurs clubs de Serie A, ce protocole de la "discorde", comme l'a qualifié le quotidien généraliste La Repubblica, a une nouvelle fois été modifié dimanche soir. Cette nouvelle version de 14 pages, éditée par la Ligue et la Fédération italienne de football (FIGC), a ensuite été adressé à Vincenzo Spadafora, ministre italien des Sports, qui a confirmé sa bonne réception. Pour être appliqué et applicable, il va désormais devoir (re)passer entre les mains du Comité technique et scientifique du gouvernement. Mais qu'est-ce qui changerait exactement ?

Tout d'abord, la grande nouveauté concerne la marche à suivre en cas de test positif au Covid-19 après la reprise des entraînements collectifs. "L'interessé sera alors placé en isolement immédiat', est-il écrit dans le protocole. Même chose pour les autres membres (joueurs et staff) de l'équipe, qui devront y rester pendant deux semaines et à l'intérieur du centre d'entraînement. Des tests seront alors effectués toutes les 48h pendant une quinzaine de jours. "Aucun élément du ''groupe-équipe" ne pourra alors avoir des contacts extérieurs", précise la Gazzetta dello Sport. En parallèle, les entraînements "pourront se poursuivre". Ensuite, avec cette nouvelle version du protocole, les tests liés au coronavirus seraient plus fréquents. Celui moléculaire (prélèvement nasal) aurait lieu tous les quatre jours. Celui sérologique, qui permet de détecter les anticorps spécifiques au Covid-19, tous les 14 jours.

Et si un cas positif était détecté après la reprise des matches ? Pour l'heure, toutes ces dispositions concernent uniquement celle des entraînements. Mais deux options - diamétralement opposées - se dégagent selon la Repubblica. La première, semblable au protocole, consisterait à mettre l'interessé en isolement et tester toutes les personnes ayant été à son contact. La deuxième serait celle envisagée (dans un premier temps) par le gouvernement italien : la quarantaine "élargie" pour tous, avec la forte probabilité d'interrompre à nouveau la saison. Et donc de ne pas arriver à son terme.

La bulle aseptique éclate

Pas vraiment désiré par les joueurs, le "ritiro" (mise au vert, NLDR) devrait lui aussi être abandonné avec le nouveau protocole. Après chaque entraînement, ils pourront rentrer chez eux et retrouver leur famille. Oubliée la fameuse "bulle aseptique" récemment évoquée par Sandra Zampa. "Les membres du groupe-équipe devront rejoindre le lieu d'entraînement et celui du domicile par leurs propres moyens et en respectant les mesures anti-coronavirus. Il faut éviter, si possible, les chauffeurs (...) Ils devront avoir sur eux le dispositif pour la protection individuelle", est-il indiqué. Mieux comprendre : masque(s) et gants pour tous.

En prévision d'une possible reprise de la saison, Umberto Calcagno, vice-président du syndicat des joueurs italiens, est revenu cette possibilité de mise au vert collective, qu'il qualifie de "problème critique" à régler. "Si un membre est testé positif, l'équipe touchée ne pourrait plus continuer à participer au tournoi", a-t-il assuré à Radio Kiss Kiss. Selon La Gazzetta dello Sport, qui a fait un point complet sur la batterie de tests effectuée par les vingt clubs de première division, il y aurait actuellement quatre cas de coronavirus : un joueur du Torino, un de la Fiorentina et deux de Parme.

Le club d'Émilie-Romagne a d'ailleurs décidé d'aller à contre-courant et suivre la première version du protocole, qui n'a pourtant pas été homologué par la FIGC et le gouvernement italien. Résultat, les Parmesans sont en mise au vert depuis ce lundi. "Beaucoup de personnes ont travaillé dans ce sens, et c'est pour cette raison que nous avons décidé de respecter le protocole en cours", s'est justifié le directeur sportif à Sky Italia.

Enfin, dans un communiqué publié ce lundi, La Fédération italienne de football a officiellement suspendu toutes ses compétitions jusqu’au 14 juin, date indiquée dans le dernier décret publié par le gouvernement transalpin. D'ici là, la Serie A ne devrait donc pas reprendre. Mais en coulisses, la date du 13 juin reste toutefois celle espérée d'après La Gazzetta dello Sport. Et ce pour une raison simple : pouvoir terminer la saison à temps. Pour l'heure, il s'agirait déjà de la redémarrer...

Serie A Les entraînements collectifs peuvent reprendre, vers un retour de la Série A ? HIER À 20:02