Les entraînements collectifs peuvent reprendre, vers un retour de la Série A ?

SERIE A - Giuseppe Conte, le président du Conseil italien a confirmé samedi en conférence de presse que les entraînements collectifs allaient pouvoir reprendre dès lundi en Italie. En revanche, le chef du gouvernement s'est montré plutôt flou sur une reprise du championnat italien.

La fin du tunnel en Italie ? Giuseppe Conte a annoncé samedi, lors d'une conférence de presse, que les entraînements collectifs allaient pouvoir reprendre dès le lundi 18 mai prochain. De quoi se diriger vers une reprise du championnat italien, arrêté depuis le 9 mars dernier ? Pas vraiment.

"Pour oser donner une date pour la reprise du championnat, il faut avoir des garanties supplémentaires qui n'existent pas pour le moment. Le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, suit le monde du sport avec beaucoup d'attention et est très responsable, comme l'ensemble du gouvernement. Nous devons d'abord comprendre et attendre les conditions de la reprise du championnat, et pas seulement de football, dans des conditions de sécurité maximale", a détaillé le président du Conseil selon des propos relayés par le Corriere dello Sport. Il faudra attendre encore un peu avant de revoir du football italien.

