SERIE A - Interrogé en marge de la victoire sur le terrain de Parme (1-2), Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta Bergame, a annoncé la très probable absence de Josip Ilicic pour le final 8 de Ligue des champions à Lisbonne. Un gros coup dur pour la Dea en vue du choc face au PSG.

Si le PSG ne se faire guère d'illusions concernant l'éventuelle présence de Kylian Mbappé face à l'Atalanta Bergame, le 12 août prochain, en quart de finale de la Ligue des champions, l'Atalanta Bergame risque elle aussi de perdre l'un de ses meilleurs joueurs. Absent depuis maintenant plusieurs semaines, Josip Ilicic, auteur notamment d'un quadruplé face à Valence en huitième de finale retour de C1, ne devrait pas être disponible pour le match face à Paris.

"C'était sa saison"

Serie A Petit bras, l'Atalanta poursuit quand même sa marche en avant IL Y A 3 HEURES

"On gère sa situation au jour le jour, a ainsi expliqué Gian Piero Gasperini à Sky Italia après le match remporté face à Parme (1-2). Le récupérer pour le match face au PSG ? Ce ne sera pas facile. Ce sera même difficile. C'est un joueur fondamental pour nous. C'était sa saison, en championnat et en C1. Nous n'avons pas d'autres joueurs avec ses caractéristiques." Quasi résigné, l'entraîneur de l'Atalanta se prépare donc à se passer de son numéro 72, absent depuis le 11 jullet dernier et le match face à la Juve (2-2) pour une raison encore inconnue.

Play Icon WATCH Elle a tout pour faire peur au PSG : L'Atalanta, une saison de records 00:00:39

En vue du match face au PSG, Gasperini estime qu'il est désormais important que ses joueurs récupèrent "mentalement" et "physiquement". "Après douze matches à cette fréquence, c'est normal que les joueurs soient un peu en manque d'oxygène. Mais au vu de notre deuxième mi-temps aujourd'hui, cela montre que les jambes suivent toujours", a assuré le coach de la Dea. L'Atalanta jouera son dernier match de championnat samedi face à l'Inter Milan.

Serie A Moratti y croit encore : "Messi à l'Inter ? Parfois, les rêves se réalisent..." IL Y A 7 HEURES