MERCATO - Interrogé par "Radio Kiss Kiss" ce mardi, Massimo Moratti, ancien président historique de l'Inter Milan, est revenu sur les folles rumeurs concernant un possible intérêt de son ancien club pour Lionel Messi. Et l'ancien patron des "Nerazzurri" croit toujours en son rêve.

Massimo Moratti a un rêve interdit depuis maintenant (au moins) une décennie. Et l'ancien patron historique de l'Inter a le mérite de s'en être jamais caché. Littéralement sous le charme de Lionel Messi, il aurait aimé le recruter lorsqu'il était à la tête du club lombard. Autant dire mission impossible. Mais les années ont beau passer, et même s'il n'est plus à la tête des Nerazzurri, Moratti n'abandonne pas son rêve. Encore plus depuis la venue annoncée de Jorge Messi, le père du joueur du Barça, à Milan.

Serie A Pourquoi Messi est inlassablement cité à l’Inter 24/07/2020 À 22:40

"J'espère que son arrivée est un signe. Il habitera près du siège de l'Inter, peut-être pour aller signer le contrat à pied...", a ainsi confié Massimo Moratti à Radio Kiss Kiss ce mardi. "Parfois, les rêves se réalisent. Encore plus dans le football...", a-t-il ajouté plein d'espoir. Samedi, l'Inter Milan avait fermement démenti une possible arrivée de Lionel Messi, qualifiant les rumeurs de "fantasques".

Serie A Le patron du foot italien "très inquiet pour la saison prochaine" IL Y A UN JOUR