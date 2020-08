Zlatan Ibrahimovic va continuer à terroriser les défenses de Serie A et faire le bonheur de l'AC Milan. Après son retour en Lombardie samedi soir, le géant suédois a officiellement signé ce lundi son nouveau contrat avec les Rossoneri, qui le lie désormais jusqu'en 2021. En vingt matches la saison passée, "Ibra" avait inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues, en plus d'une influence positive dans un vestiaire en lambeaux après son arrivée.