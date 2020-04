Dans un entretien exclusif accordé à Eurosport Suède, Zlatan Ibrahimovic a accepté d’évoquer son avenir à court terme mais également la polémique qu’il a subie dans son pays natal après avoir investi dans le club de Hammarby plutôt qu’à Malmö.

Vous vous entrainez actuellement avec le club d’Hammarby. Qu’est-ce que ça fait de s’entraîner ici alors que vous étiez à l’AC Milan il y a quelques semaines ?

Zlatan Ibrahimovic : Franchement, tout est parfait. La pelouse est en plastique donc le rythme est accéléré, très élevé. Puisque les gars ici sont très jeunes, ils ont faim de franchir des caps et de se prouver des choses à eux-même. C’est franchement super parce qu’ils m’aident à m’entretenir et j’espère que j’arriverais à leur donner quelque chose en retour.

Ces joueurs-là pourraient-ils devenir vos coéquipiers dans le prochain championnat suédois ?

Z.I : J’ai un contrat avec Milan pour l’instant donc on doit d’abord voir comment les choses finissent là-bas, si elles finissent d’ailleurs. Il n’y a pas de décision officielle pour l’instant. J’ai toujours dit que je voulais jouer aussi longtemps que possible mais je veux apporter quelque chose à l’équipe, pas simplement un gars qui joue parce que je suis qui je suis. Si j’appartiens à une équipe, je dois être performant donc on verra.

Zlatan Ibrahimovic Crédits Getty Images

Pour l’instant, l’idée, c’est de retourner en Italie ?

Z.I Je dois y retourner, oui, puisque c’est dans mon contrat. Je me dois de le respecter, comme tout professionnel.

Mais y a-t-il une chance de vous voir signer en Suède à la fin de ce contrat ?

Z.I Je ne sais pas, il y a tellement de choses en ce moment…. Qui savait que le coronavirus allait débarquer et mettre le monde à l’envers en deux semaines ? Donc, on verra ce qu’il se passe. Pour l’instant, je ne pense pas à tout ça car j’ai un contrat avec Milan.

Vous avez récemment investi dans le club d’Hammarby. Il y a eu beaucoup de polémiques et de vives réactions du côté de Malmö, votre ville natale…

Z.I Je n’y ai pas pensé au moment d’investir. Je voulais juste rendre à la Suède ce qu’elle m’avait donné. Cette opportunité est venue à moi et j’ai trouvé que l’idée était géniale. J’ai eu la possibilité d’apporter ma contribution d’une autre manière que d’habitude. Et puis, Malmö FF, je leur ai donné plus de 100 millions de couronnes (monnaie suédoise, équivalent de 100 000 euros), donc j’ai fait quelque chose pour eux non ?

Mais qu’avez-vous pensé des réactions ? Votre statue a été endommagée…

Z.I Pas grand-chose. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent. J’ai joué pour Malmö FF et j’ai fait ce que j’ai fait pour cette équipe même si je n’étais pas le bienvenu au début, même si personne ne me voulait. Même si je me suis fait avoir sur mon premier contrat. Malgré tout ça, j’ai choisi d’aider ce club. Mon sentiment, c’est que j’ai été gentil. Beaucoup trop gentil.

