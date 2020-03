Tout comme ses coéquipiers Daniele Rugani et Blaise Matuidi, Paulo Dybala a lui aussi contracté le Covid-19. Il y a six jours, la Juventus Turin, son club, l'avait officiellement confirmé dans un communiqué. "Le joueur n'a aucun symptôme et il se porte bien", précisait le club piémontais. Ce vendredi, l'international argentin a toutefois confié avoir vécu plusieurs jours difficiles.

" Je marche et j'essaie de m'entraîner "

"J'ai eu plusieurs symptômes assez forts il y a quelques jours, a-t-il confié lors d'un jeu de questions/réponses avec les tifosi, baptisé "à la maison avec la Juve". Je n'arrivais pas à m'entraîner car j'étais rapidement fatigué et je respirais mal." En isolement à son domicile avec sa compagne, également positive au coronavirus, Dybala a assuré qu'il allait "mieux" aujourd'hui.

"Je marche et j'essaie de m'entraîner", a même ajouté le numéro 10 bianconero. Cette saison, il a inscrit 7 buts en 24 matches de Serie A.