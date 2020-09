German Pezzella sur le banc, c'est Franck Ribéry qui a hérité du brassard de la Fiorentina pour ce match inaugural face au Torino (1-0), dans un stade Artemio Franchi à huis clos pour cause de coronavirus. Et la Viola a ramené une première victoire.

Après quarante premières minutes équilibrées, le club de Florence s'est montré le plus dangereux juste avant la pause avec une tête de l'Ivoirien Christian Kouamé repoussée par Salvatore Sirigu (42e). La même scène s'est reproduite quatre minutes plus tard: tête de Kouamé et nouvelle parade plus spectaculaire encore de l'ancien gardien du PSG (45e+1). Sirigu a fini par plier sur une frappe de Cristiano Biraghi, de retour de prêt de l'Inter Milan, dès la reprise (47e), mais le but a finalement été annulé pour hors-jeu.