Il marche littéralement sur la Serie A. Dans une ligue où sévit Cristiano Ronaldo, le roi des buteurs n'est pourtant pas Portugais. Il est Italien et s'appelle Ciro Immobile. Il a encore crevé l'écran le week-end dernier avec un triplé pour guider la Lazio à une victoire éclatante face à la Sampdoria (5-1). Il en est désormais à 23 buts en 19 matches de championnat. Personne ne fait aussi bien en Italie. Personne ne fait aussi bien Europe. Immobile trône sur le classement des buteurs des cinq plus grands championnats. À ce stade de la saison, ce n'est jamais anodin.

Immobile n'a pas volé cette place au sommet. Le buteur de la Lazio combine efficacité et régularité depuis le début de la saison. Il est l'homme fort d'une formation romaine qui reste sur 11 victoires consécutives en Serie A. Il a signé un automne de feu en marquant lors de neuf matches consécutifs de championnat, pour un total de 13 buts. Il a trouvé les filets à six reprises lors de ses trois dernières sorties. En 20 journées, il n'est finalement resté muet qu'à quatre reprises. Justement. Sur ces quatre rencontres, il y a un derby face à la Roma (1-1) et deux chocs face à l'Inter (1-0) et la Juve (3-1).

L'étranger, ce boulet

C'est presque symbolique. Comme l'ombre d'un doute qui plane invariablement sur la carrière de l'attaquant italien. Immobile est attendu au sommet depuis qu'il a porté Pescara vers la Serie A du haut de ses 21 ans et de ses 28 buts en 2011-12, aux côtés d'un certain Marco Verratti. D'un côté, il a répondu à ces attentes. Immobile va boucler une quatrième saison dans sa carrière avec plus de 20 buts dans le championnat italien. Il affiche un total de 122 buts en 207 matches de Serie A. Ses statistiques sont remarquables dans une ligue réputée pour la qualité de ses défenses.

Mais la question de son niveau réel reste une énigme. Immobile traîne comme un boulet deux expériences infructueuses à l'étranger. Il ne s'était pas imposé au Borussia Dortmund, où Jürgen Klopp l'avait choisi pour succéder à Robert Lewandowski. En difficulté pour s'intégrer, l'Italien avait quitté le club allemand au bout d'un an, après 34 matches disputés et dix buts marqués, pour rejoindre Séville en prêt. Cela ne s'était pas mieux passé sous les ordres d'Unai Emery. En manque de temps de jeu (15 matches, 4 buts), Immobile était retourné en Italie sur la pointe des pieds en 2016.

Ciro Immobile (en haut à droite) ronge son frein sur le banc de Dortmund, le 7 avril 2015 en quart de finale de la Coupe d'Allemagne. Son passage à Séville ne sera pas davantage une réussite pour l'attaquant italienPanoramic

Les buts ? "Une partie de sa contribution"

De ces échecs, il reste un plafond de verre. Si la Lazio reste une place forte du championnat Italien, si elle réalise une très belle saison, la formation romaine n'est plus une équipe dominante de la Serie A. À 29 ans, Immobile n'a finalement jamais prouvé sa capacité à s'imposer dans un club de tout premier plan, en Italie ou en Europe. Comme en équipe nationale. Avec 10 buts en 39 sélections, l'attaquant romain n'a pas vraiment justifié les espoirs placés en lui au début de sa carrière. Il a plutôt incarné la génération creuse de cette Squadra Azzurra qui a enchaîné les désillusions.

C'est tout le paradoxe d'un joueur qui enfile les buts comme les perles en Serie A depuis qu'il a posé ses valises à Rome à l'été 2016 (23 buts en 2016-17, 29 en 2017-18, 15 en 2018-19 et déjà 23 cette saison). Et son apport dans ce 3-5-2 mis en place par Simone Inzaghi qui lui convient tant va bien plus loin que son efficacité dans la surface. "C'est un grand buteur, mais c'est surtout un joueur d'équipe, a souligné l'entraîneur de la Lazio. Il est pratiquement le troisième capitaine ici après Senad Lulic et Marco Parolo. Les buts, cela ne représente qu'une partie de sa contribution."

Simone Inzaghi and Ciro Immobile - Fiorentina-Lazio Serie A 2019-20Getty Images

L'Euro comme juge de paix

Buteur prolifique, joueur complet et leader d'une Lazio en plein renouveau, Immobile est au sommet de son art. Ses statistiques ne sont que la traduction de ce phénomène. Elles ne suffisent certainement pas à le placer dans le gotha des attaquants du football mondial. Si son passé ne plaide pas en sa faveur, le présent parle pour lui. Immobile cultive cette particularité. Il a finalement autant les attraits d'un joueur surcoté que sous-coté. C'est ce qui le rend inclassable. Mais la question de son accession dans l'élite mondiale des buteurs ne s'est jamais autant posée qu'en ce moment.

Elle pourrait bientôt trouver sa réponse. Sur le rythme infernal qu'il tient depuis le début de saison, Immobile peut légitimement viser le record du nombre de buts inscrits sur une saison de Serie A détenus par Gonzalo Higuain (36 buts en 2015-16). Il a surtout l'opportunité de marquer enfin les esprits au niveau international lors de l'Euro 2020. À condition de se défaire de la concurrence d'Andrea Belotti pour devenir l'avant-centre titulaire de l'Italie et symboliser le renouveau de sa sélection. La condition sine qua non pour faire enfin l'unanimité au-delà de la botte.