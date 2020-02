Même sans Ronaldo, la Juve repart de l'avant

La Juve reprend sa marche en avant. Après deux rencontres sans succès toutes compétitions confondues, les hommes de Maurizio Sarri ont retrouvé le chemin de la victoire, dimanche, face à Brescia (2-0). Même privés de Cristiano Ronaldo, les Turinois n'ont pas eu à forcer leur talent pour disposer du 19e de Serie A. Un succès qui permet provisoirement à la Juventus de reprendre la tête du championnat, en attendant le choc entre l'Inter et la Lazio Rome qui se jouera dimanche en soirée (20h45).

Un long fleuve tranquille pour la Juve

Une semaine après un revers embarassant face à l'Hellas Vérone, la Juventus devait se rassurer à l'occasion de la réception de Brescia pour le compte de la 24e journée du championnat italien. Et face à une opposition limitée, les hommes de Maurizio Sarri n'ont pas fait dans le détail pour venir à bout des coéquipiers de Mario Balotelli. Après un début de match dominé, les Turinois ont dans un premier temps buté sur une organisation défensive adverse bien en place, avant de profiter de l'expulsion de Florian Ayé peu après la demi-heure de jeu pour prendre le dessus, expulsé par Daniele Chiffi pour avoir stoppé irrégulièrement Aaron Ramsey à l'entrée de la surface de réparation des Biancazzurri.

Sur le coup franc suivant, c'est Paulo Dybala qui d'un maître coup franc est venu ouvrir le score pour permettre à son équipe de prendre les devants. C'est ensuite Juan Cuadrado qui est venu sceller le succès turinois en seconde période, sur une passe décisive de Blaise Matuidi. Incapables de trouver des solutions face au pressing des locaux, les joueurs de Brescia n'ont jamais véritablement existé.

La Juve se rassure, Chiellini revit

Après une semaine de doutes qui a fait suite à deux prestations collectives plus que moyennes, la Vieille Dame s'est remis la tête à l'endroit, reprenant par la même occasion provisoirement la tête de la Serie A à l'Inter Milan. Si la défense turinoise s'est une nouvelle fois illustrée, à l'image d'un Rugani convaincant, c'est surtout l'attaque des Bianconeri qui a rassuré. En l'absence de Crisitano Ronaldo, Paulo Dybala et Gonzalo Higuain ont affiché une complicité intéressante devant le but, malgré quelques déchets.

Mais, outre la victoire, une des satisfactions de l'après-midi a sans doute été l'entrée en jeu de Giorgio Chiellini, de retour sur les terrains six mois après une opération du genou suite à une rupture des ligaments croisés. A 35 ans, le défenseur international italien a été ovationné par tout le stade. Une après-midi qui s'est donc avérée presque parfaite pour la Juve, même si on attendra une confrontation face à une équipe d'un autre calibre pour voir si tous les maux turinois sont réellement résolus, à dix jours d'un déplacement à Lyon, pour le compte des huitièmes de finale de Ligue des Champions.