L'AS Rome a enregistré de nouveaux cas positifs au coronavirus parmi ses joueurs, ce qui perturbe un peu plus le début de la préparation d'avant-saison, ont indiqué vendredi les joueurs et des médias italiens. Après le gardien remplaçant Antonio Mirante, qui avait annoncé être positif la semaine dernière, l'attaquant espagnol Carles Perez avait indiqué jeudi avoir à son tour été testé positif tout en étant asymptomatique. " Je devrai rester à l'isolement ", ajoutait-il dans un message relayé par le club de la capitale.

L'entraîneur de Bologne Sinisa Mihajlovic, qui soigne depuis l'an dernier une leucémie, a ainsi été testé positif et placé à l'isolement deux semaines. Il revenait de vacances en Sardaigne, île qui concentre les inquiétudes sanitaires en ce moment en Italie. Le club sarde Cagliari a enregistré quatre joueurs positifs (Filip Bradaric, Luca Ceppitelli, Alberto Cerri, Kiril Despodov). Sassuolo a annoncé le cas positif de son attaquant Jérémie Boga, Naples celui d'Andrea Petagna, Torino a fait part de deux cas, sans révéler les noms des footballeurs concernés, et le promu Benevento a également eu un joueur testé positif, sans non plus donner le nom.