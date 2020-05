SERIE A - Parme a annoncé samedi que deux de ses joueurs avaient été testés positif puis négatif au coronavirus. Par précaution, les deux joueurs concernés ont été placés à l'isolement.

Alors que Giuseppe Conte a annoncé samedi que l'entraînement collectif allait pouvoir reprendre dès lundi en Italie, le club de Parme a dévoilé dans un communiqué avoir placé deux de ses joueurs à l'isolement. Les deux joueurs ont été testés positif puis négatif au coronavirus.

"À la fin des examens, tous ont été dépistés négatifs pour les deux écouvillons effectués dans les 24 heures , à l'exception de deux joueurs qui ont été positifs pour le premier écouvillon et négatifs pour le second", précise le club. Les deux joueurs ne présentent aucun symptômes et sont suivis par le staff médical.

Serie A Les entraînements collectifs peuvent reprendre, vers un retour de la Série A ? IL Y A 3 HEURES

Serie A Après Rabiot, Higuain est de retour à Turin HIER À 19:43