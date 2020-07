Esultanza per la rete di Candreva, Spal-Inter, Serie A 2019-20

SERIE A - L'Inter Milan n'a pas encore baissé les bras. Parfois en difficulté depuis la reprise du championnat, le club lombard n'a eu aucun mal à faire respecter la hiérarchie sur la pelouse de la SPAL (20e) ce jeudi. Antonio Candreva, Cristiano Biraghi, Alexis Sanchez et Roberto Gagliardini ont activement pris part au large succès des Nerazzurri (0-4), de nouveau dauphins de la Juventus Turin.

L’Inter a fait le job. Face à la lanterne rouge de Serie A, les joueurs d’Antonio Conte se sont régalés, signant un festival offensif (0-4) avec un Alexis Sanchez passeur et buteur. Face à une SPAL friable défensivement, les Milanais ont signé la bonne opération de cette 33e journée, revenant ainsi à six points de la Juventus, et s’accrochent à la deuxième place de Serie A.

