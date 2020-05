SERIE A - Après la passe d'armes entre Giorgio Chiellini et Mario Balotelli le week-end dernier, les deux joueurs se sont réconciliés même si l'ancien Niçois a rappelé que son aîné l'avait "poignardé dans le dos".

Il n'y aura pas de surenchère entre Mario Balotelli et Giorgio Chiellini. L'émission italienne Le Lene a demandé au joueur de Brescia de signer un maillot pour le défenseur de la Juventus. Son mot a pu surprendre de l'autre côté des Alpes. "Même si tu m’as poignardé dans le dos de façon inattendue, je t’aime toujours", a écrit l'ancien Niçois. Quelques minutes auparavant, celle-ci avait sollicité Giorgio Chiellini. Le joueur de 35 ans avait ainsi déclaré "que ce serait un plaisir" de jouer l'Euro en 2021 avec Mario Balotelli.

Après avoir reçu ce maillot dédicacé, le Turinois s'est de nouveau confié sur son jeune compatriote (29 ans). "Nous avons eu des désaccords. Je suis désolé, mais je devais en parler. Je lui souhaite le meilleur et j’espère le revoir bientôt sur le terrain", a-t-il indiqué. Avant la sortie de son autobiographie, Giorgio Chiellini s'en était pris à Mario Balotelli dans les colonnes de La Republicca le week-end dernier.

Mario Balotelli est une personne négative, sans respect pour le groupe

"Mario Balotelli est une personne négative, sans respect pour le groupe, a-t-il expliqué. Lors de la Coupe des Confédérations face au Brésil, en 2013, il ne nous a jamais donné le moindre coup de main, il méritait des claques. Quelqu'un a dit (ndlr : Mino Raiola, l'agent de Balotelli) qu'il faisait partie des cinq meilleurs joueurs au monde, mais pour moi il n'a jamais été dans le Top 10 ou dans le Top 20."

Une sortie médiatique qui a entraîné la réponse de Mario Balotelli quelques heures plus tard. "Au moins j'ai la sincérité et le courage de dire les choses en face. Tu aurais eu de nombreuses occasions de le faire depuis 2013, de te comporter comme un vrai homme, mais tu ne l'as pas fait. Qui sait ce que tu diras un jour de tes compagnons d'aujourd'hui, étrange capitaine ... Si cela signifie être champion, alors je préfère ne pas en être un, a-t-il conclu. Et je n'ai jamais manqué de respect au maillot de la Squadra Azzurra"

