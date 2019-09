Avec la grave blessure de Giorgio Chiellini à l'entraînement, victime d'une rupture des ligaments croisés et dont l'absence est estimée à mars prochain, la Juventus Turin avait besoin d'un renfort en défense centrale. Selon L'Equipe, les Bianconeri l'ont trouvé : Jérôme Boateng devrait quitter le Bayern Munich pour rejoindre la Vieille Dame dans les prochaines heures.

Le défenseur central allemand (30 ans) aurait trouvé un accord pour un contrat de trois ans. L'indemnité de transfert se situerait elle aux alentours des 15 millions d'euros. Avec les recrutements des Français Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, Boateng était redescendu dans la hiérarchie des défenseurs bavarois et la porte à un départ était ouverte. A Turin, le vainqueur de la Coupe du monde 2014 devrait être en concurrence avec Leonardo Bonucci, Daniele Rugani et Merih Demiral pour occuper la charnière aux côtés de Matthijs de Ligt, lui aussi arrivé cet été.