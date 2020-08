SERIE A - Au lendemain de la reprise des entraînements du côté de la Juventus Turin, Andrea Pirlo a tenu sa première conférence de presse ce mardi après-midi du côté de l'Allianz Stadium. Le nouvel entraîneur de la Vieille Dame, qui va connaître sa première expérience sur un banc, en a profité pour dévoiler ses principes de jeu.

Si Andrea Pirlo a bien des qualités, celle d'orateur n'est peut-être pas sa principale. Lorsqu'il était encore joueur, l'ancien milieu de terrain ne se présentait que très rarement devant les médias. Et une fois les crampons raccrochés, malgré une expérience en tant que consultant chez Sky Italia, il ne s'est guère montré plus bavard. Oui mais voilà, le "Maestro" est aujourd'hui le nouvel entraîneur de la Juventus, qui a décidé d'en faire le grand successeur de Maurizio Sarri.

C'est donc tout normalement que l'ancien joueur de l'AC Milan s'est présenté en conférence de presse ce mardi, au lendemain de la reprise des entraînements. Un premier grand oral réussi pour celui qui va connaître sa première expérience sur un banc. Franc et direct, Pirlo est allé droit au but. Voici les cinq déclarations à retenir.

Serie A D'Aversa n'est plus l'entraîneur de Parme 23/08/2020 À 11:57

"Je veux ramener de l'enthousiasme"

D'entrée de jeu, Andrea Pirlo a indiqué la marche à suivre. "Je veux apporter de l'enthousiasme. Je veux être patron du jeu. J'ai dit deux choses aux joueurs : 'Je veux toujours le ballon et une fois perdu, je veux le récupérer au plus vite', a-t-il confié, indiquant ne pas avoir de schéma de jeu prédéfini pour la saison prochaine. On peut jouer à trois derrière, ou à quatre. On peut avoir des phases de jeu où le schéma évolue."

L'ancien milieu de terrain a également répété plusieurs fois les mots "sacrifice" et "abnégation". Il compte également opter pour un football qui va "vers l'avant".

Andrea Pirlo, Juventus Crédit: Getty Images

"Dybala et Ronaldo peuvent cohabiter"

Interrogé ensuite sur Cristiano Ronaldo, Pirlo a assuré qu'il avait beaucoup "discuté" avec le quintuple Ballon d'Or. "Ona parlé avant la reprise, notamment pour que je lui donne les horaires des entraînements, a-t-il plaisanté. On a rediscuté hier, du présent et du passé. Nous aurons le temps de parler des questions techniques et tactiques dans les prochains jours". Concernant une cohabitation parfois jugée difficile avec Paulo Dybala sur le terrain, le nouvel entraîneur de la Juve n'est pas inquiet.

"Les joueurs de qualité peuvent toujours jouer ensemble. Il suffit qu'il y ait du sacrifice et l'envie de travailler de la part de tout le monde", a-t-il prévenu, assurant qu'il se penchera sur cette question une fois tout l'effectif à disposition.

"Higuain va partir"

Concernant le futur proche de Gonzalo Higuain, Andrea Pirlo a confirmé son départ imminent. "Je l’apprécie beaucoup, nous avons parlé les yeux dans les yeux mais il est temps que nos chemins se séparent", a-t-il annoncé, assurant qu'il "appréciait beaucoup" la personnalité du Pipita. Mais son cycle est arrivé "au bout". Concernant Sami Khedira, actuellement blessé, une décision sera prise à son retour.

Gonzalo Higuain Crédit: Getty Images

Du côté des arrivées, l'entraîneur de la Vieille Dame a confirmé avoir plusieurs pistes. "Je suis l'entraîneur, c'est normal que je souhaite recruter certains profils. Je discute avec les dirigeants. Mais je vais pas vous dire les noms", a-t-il répondu avec le sourire.

"Je suis au bon endroit au bon moment"

Désormais entraîneur, le champion du monde 2006 a assuré se sentir "au bon endroit au bon moment". "Lorsqu'on m'a proposé, je n'ai pas hésité une seconde", a-t-il confié, lui avait été initialement nommé au poste d'entraîneur des U23 de la Juve. "Pour les joueurs, me voir 'de l'autre côté' a pu être bizarre. Même pour moi ça l'est. Mais je me sens vraiment à l'aise, je connais beaucoup de joueurs, il n'y aura aucun problème".

Dybala n'a "jamais été sur le mercato"

Enfin, pour conclure, une déclaration qui devrait ravir les tifosi de la Juve. Questionné sur un possible départ de Paulo Dybala, Pirlo s'est montré clair dans sa réponse : "Non, il n'a jamais été sur le mercato. Il fait partie de notre projet."

Paulo Dybala lors de Juventus - Sampdoria / Serie A Crédit: Getty Images

Serie A L'entraîneur de Bologne Mihajlovic positif au Covid-19 23/08/2020 À 11:56