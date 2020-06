SERIE A - Quatre matches de la 28e journée de Serie A se sont disputés en simultané dimanche. L'Atalanta et Naples se sont respectivement imposés face à l'Udinese et la Spal. Dans le même temps, Bologne l'a emporté sur la pelouse de la Sampdoria, et Sassuolo et l'Hellas Vérone se sont neutralisés.

Les clubs italiens encore en lice dans la course à l'Europe n'ont pas flanché dimanche. L'Atalanta s'est imposé sur la pelouse de l'Udinese (2-3), grâce à un but de Duvan Zapata et un doublé de Luis Muriel. Ce succès permet à la Dea de s'installer confortablement à la quatrième place du classement, qualficative pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Les hommes de Gasperini ont neuf points d'avance sur la Roma, 5e.

Dans le même temps, Naples a aussi fait une bonne opération en s'imposant sur sa pelouse face à la Spal (3-1). Mertens, Callejon et Younes ont permis aux napolitains de conserver leur sixième place au classement et de garder trois points d'avance sur l'AC Milan. Leur adversaire du jour, la Spal, s'enfonce un peu plus dans la zone rouge. La Sampdoria se retrouve elle en difficulté après sa défaite face à Bologne (1-2), et n'a plus qu'un point d'avance sur le premier relégable, Lecce. Sassuolo a réussi à arracher le point du match nul dans les dernières secondes dans un match fou face à l'Hellas Vérone (3-3).

