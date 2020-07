SERIE A - Difficile d'arrêter l'Atalanta depuis la reprise de la saison. L'équipe s'est imposée à l'extérieur contre Cagliari (0-1), grâce à un but marqué sur penalty de Muriel (27e). Surtout, cette victoire, ainsi que la défaite de l'Inter contre Bologne, permet à l'Atalanta d'être à un point de la troisième place.

L'Atalanta poursuit son incroyable série. Invaincue depuis la reprise du championnat italien, l'équipe de Gian Piero Gasperini a pris trois points importants à Cagliari (1-0), grâce à l'un des très nombreux penaltys sifflés lors de cette 30e journée (déjà 10), transformé par Luis Muriel.

L'entraîneur Gian Piero Gasperini avait procédé à de nombreux changements et son Atalanta a souffert et été moins brillante qu'à l'habitude. Mais l'équipe de Bergame n'est plus qu'à un point du podium et a creusé un gouffre derrière elle, trop large pour craindre d'être menacée dans la course à la Ligue des Champions. En plus de se rapprocher dangereusement de l'Inter Milan, à un point, l'Atalanta s'est assurée un large écart avec son concurrent direct, l'AS Rome, relégué à 15 points.

