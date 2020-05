SERIE A - Autorisée à l'échelle nationale par le gouvernement italien, par ordonnance ce dimanche, la reprise des entraînements individuels "au cours des prochains jours" a été décrétée dans la foulée par l'Inter Milan. Le centre d'entraînement des Nerazzurri va ainsi rouvrir partiellement. Le championnat transalpin est suspendu depuis deux mois en raison de la crise sanitaire due au coronavirus.

Le processus est enclenché. Le gouvernement italien a autorisé ce dimanche, à l'échelle nationale, la reprise des entraînements individuels pour les sports collectifs. Le football y compris, donc. Alors que la Serie A est suspendue depuis deux mois en raison de la crise sanitaire due au coronavirus. Et dans la soirée, l'Inter Milan a annoncé la réouverture partielle de son centre d'entraînement, dans l'optique d'une reprise "au cours des prochains jours" pour les joueurs de son équipe première.

Le club milanais emboite ainsi le pas à Parme, Bologne, Sassuolo et la Roma, qui ont fait des annonces similaires ces dernières heures. Il précise prendre cette décision en fonction de "la circulaire du ministère de l'Intérieur du dimanche 3 mai", et ne programmer que des "exercices de motricité individuels". Le chemin menant à la reprise de la compétition est encore long.

Ligue Europa Séville - Roma et Inter Milan - Getafe reportés 11/03/2020 À 15:46

Néanmoins, dans un message publié dimanche sur Facebook, Vincenzo Spadafora, le ministre des Sports italien, a tenu à réfréner les ardeurs des clubs italiens : "Je lis des choses étranges ici et là mais rien n'a changé par rapport à ce que j'ai toujours dit sur le foot : les entraînements des équipes ne reprendront pas avant le 18 mai et on ne parle vraiment pas d'une reprise du Championnat pour l'instant."

Serie A Sans son public, la Juve reprend le trône... et enterre les derniers espoirs de l'Inter 08/03/2020 À 21:16