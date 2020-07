SERIE A - Tranquille comme l'Inter Milan. En toute sérénité, les hommes d'Antonio Conte ont atomisé Brescia (6-0), ce mercredi soir, à Giuseppe Meazza, lors de la 29e journée de Serie A. Les Nerazzurri reviennent ainsi à 4 points de la Lazio Rome, deuxième, et la Juventus Turin, première et distante de 8 longueurs.

Très facilement victorieuse de Brescia mercredi lors de la 29e journée (6-0), l'Inter Milan a confirmé sa 3e place en championnat d'Italie et conserve une chance de se mêler à la course au titre. La Juventus, leader, et la Lazio Rome, deuxième, s'étaient imposées mardi. L'Inter n'avait donc pas d'autre solution que de gagner à son tour pour suivre le rythme.

Les Nerazzurri l'ont fait et les écarts n'ont donc pas évolué en tête de classement : La Juve a quatre points d'avance sur la Lazio, qui en a elle aussi quatre de plus que l'Inter. Les Milanais n'ont eu aucune difficulté pour prendre les trois points dont ils avaient besoin car Brescia, qui a ressemblé mercredi à une équipe de Serie B, évolue très loin des hauteurs fréquentées par le trio de tête.

Brescia toujours sans Balotelli

Toujours sans Balotelli, écarté, la lanterne rouge a été presque inoffensive en attaque en dehors d'une occasion de Donnarumma d'entrée et a surtout été d'une immense faiblesse en défense. Les joueurs offensifs de l'Inter se sont donc déchaînés, avec une ouverture du score signée Young sur un beau centre de Sanchez (5e), puis un penalty du Chilien (20e) obtenu après une faute sur Moses.

Juste avant la pause (45e), D'Ambrosio a donné trois buts d'avance à l'équipe d'Antonio Conte, qui en a ajouté trois de plus en deuxième période, par Gagliardini (53e), Eriksen (83e) et Candreva (88e). Dans un match entre équipes de milieu de tableau, Bologne (11e) et Cagliari (10e) se sont séparés sur un match nul 1-1.

