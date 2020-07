SERIE A - C'est une énorme surprise signée par la Viola. Selon les informations de Sky Italia, la Fiorentina songerait en effet à introniser Daniele De Rossi, fraîchement retraité, au poste d'entraîneur pour la saison prochaine.

La Fiorentina et Daniele De Rossi ont longtemps flirté à l'été 2019. En vain. Alors que le champion du monde 2006 venait de quitter la Roma, son club de toujours, la Viola lui proposait une pige d'une saison... voire plus. Mais finalement, c'est bien Boca Juniors qui raflera la mise. Un an plus tard, nous revoilà à la case départ. Mais pas vraiment avec les mêmes contours. En effet, "DDR" est désormais retraité. Mais la Viola continue quand même de penser à lui, cette fois pour le poste d'entraîneur en vue de la saison prochaine.

Selon les informations de Sky Italia, le club du fantasque Rocco Commisso aimerait proposer à De Rossi sa première expérience en tant qu'entraîneur. "Ça me plairait d'entraîner la Roma, mais je dois d'abord devenir entraîneur et faire un parcours pour progresser, chose que tous les coaches ont besoin de faire", expliquait l'ancien milieu de terrain à la chaîne transalpine en juin dernier. Mais à cette époque, il n'avait probablement pas encore la proposition de la Fiorentina entre les mains. Pour "DDR", qui rêve de devenir entraîneur, l'opportunité semble difficile à refuser.

